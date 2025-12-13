कांग्रेस नेता ने दी शुभकामनाएं, बोले- शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें तो अच्छा

आज सुबह से चर्चा चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस बीच उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। सिर्फ घोषणा बाकी है। अगर बनाया जा रहा है तो इससे अच्छी बात एमपी के लिए और क्या हो सकती है। मैं इसके लिए शिवराज जी को बधाई देता हूं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाए जाने का असली कारण उनकी सुरक्षा में लापरवाही है। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एमपी डीजीपी कैलाश मकवाना को पत्र लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई जाए। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद यह सुरक्षा बढ़ाई गई है।