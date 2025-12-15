भिण्ड में जीवनदायिनी से खतरे की नहर बनी थ्री-आर, 40 गांवों की फसल पर मंडरा रहा जलभराव का संकट

नहर की सफाई और मरम्मत के लिए हर साल लाखों रुपये का बजट स्वीकृत किया जाता है, लेकिन पिछले पांच साल से कोई कार्य नहीं हुआ। थ्री-आर नहर में झाड़ियां उग आई हैं और कई स्थानों पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर खेतों में जोत लिया है।

पिछले साल बिना मरम्मत पानी छोड़े जाने से 100 बीघा से अधिक फसल खराब हो चुकी है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है।