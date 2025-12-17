सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक है हमारा विजय दिवस-कुशवाह

जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, पूर्व सैनिक संघ के चंबल संभाग अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर, मुरैना जिलाध्यक्ष कैप्टन दीवान ङ्क्षसह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गु्रप कैप्टन एके उपाध्याय, पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष सूबेदार मेजर राकेश ङ्क्षसह कुशवाह आदि विशेष तौर से मौजूद रहे। विधायक कुशवाह ने कहा कि शौर्य स्तंभ परिसर पर व्यवस्थित हो गया है, इसलिए अन्य सुविधाएं विकसित करने का प्रयास करना होगा। उन्होंने विधायक निधि से 10 लाख रुपए एक व्यवस्थित हॉल निर्माण कार्य के लिए देने की घोषणा भी की। विधायक ने कहा कि भिण्ड-मुरैना में सैनिकों की सर्वाधिक संख्या है। हमारे देश के नागरिक सैनिकों की शरहद पर मुस्तैदी से तैनाती के कारण ही अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि बहुत मुश्किल होता है अपने घर-परिवार को छोडकऱ सरहदों पर देश की रक्षा करना, लेकिन हमारे सैनिक सर्दी, गर्मी, बारिश देखे बिना अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अध्यक्षता कर रहे कर्नल भारत सिंह यादव ने कहा कि यह शौर्य स्मारक केवल पाषाण का प्रतीक नहीं है बल्कि शहीदों की गौरव गाथा का शिलालेख है। संचालन शैलेषनारायण बाराकलां ने किया।प्रयास करेंगे कि शासन करे यह आयोजनविधायक कुशवाह ने कहा कि शौर्य स्मारक परिसर दो साल पहले जीर्ण-शीर्ण और अव्यवस्थित था। इसके लिए एक करोड़ रुपए आया तो था, लेकिन उपयोग नहीं हुआ। पूर्व सैनिकों ने इसके लिए संपर्क किया तो हमने इस राशि का पता लगवाकर काम को आगे बढ़ाने में मदद की। कोशिश करेंगे यह आयोजन अगले साल से पूर्व सैनिक व्यक्तिगत तौर पर न करके शासन स्तर आयोजित किया जा सके।news/india-antimicrobial-resistance-superbugs-lancet-study-20182181">भारत में साइलेंट महामारी! 80% मरीजों में सुपरबग्स, Lancet स्टडी का बड़ा खुलासावीर नारियों को सम्मानित कियामुख्य अतिथि, अध्यक्ष व अन्य अतिथियों ने शहीदों परिजनों, वीर नारियों को शॉल व श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। समारोह में एनसीसी कैडेट नीलम, पायल अटल एवं तनुष्का सोनी एवं गार्ड कमांडर अक्षय त्रिपाठी, आनंद सिंह भदौरिया एवं अन्य गार्ड को मैडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कर्नल कुलवंत सिंह, विंग कमांडर हर्षवर्धन शर्मा, डॉ. योगेंद्र यादव, कैप्टन ओंकार सिंह, गोरमी अध्यक्ष पुत्तू सिंह, पूर्व सैनिक व सरपंच संघ के अध्यक्ष मुरारी सिंह तोमर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के धर्मेंद्र सिंह अज्ञानी, गुरुबक्श सिंह एवं ओमप्रकाश कुशवाह शामिल रहे।