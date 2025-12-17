17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक है हमारा विजय दिवस-कुशवाह

भिण्ड. भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में लड़ा गया युद्ध भारतीय जांबाजों की गौरव गाथा का बखान है। विश्व के इतिहास में दुश्मन देश के सर्वाधिक 93 हजार सैनिकों को सरेंडर कराने का रेकॉर्ड भारत सेना की गौरव गाथा में शामिल है। शहीद दिवस पर शौर्य स्मारक परिसर में आयोजित विजय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने यह बात कही। अध्यक्षता कर्नल (रिटा.) भारत सिंह यादव ने की।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Ravindra Singh Kushwah

image

Ravindra Singh Kushwah

Dec 17, 2025

शौर्य स्मारक व शहीद रज कलश पर पुष्पचक्र अर्पित करते विधायक।

जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, पूर्व सैनिक संघ के चंबल संभाग अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर, मुरैना जिलाध्यक्ष कैप्टन दीवान ङ्क्षसह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गु्रप कैप्टन एके उपाध्याय, पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष सूबेदार मेजर राकेश ङ्क्षसह कुशवाह आदि विशेष तौर से मौजूद रहे। विधायक कुशवाह ने कहा कि शौर्य स्तंभ परिसर पर व्यवस्थित हो गया है, इसलिए अन्य सुविधाएं विकसित करने का प्रयास करना होगा। उन्होंने विधायक निधि से 10 लाख रुपए एक व्यवस्थित हॉल निर्माण कार्य के लिए देने की घोषणा भी की। विधायक ने कहा कि भिण्ड-मुरैना में सैनिकों की सर्वाधिक संख्या है। हमारे देश के नागरिक सैनिकों की शरहद पर मुस्तैदी से तैनाती के कारण ही अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि बहुत मुश्किल होता है अपने घर-परिवार को छोडकऱ सरहदों पर देश की रक्षा करना, लेकिन हमारे सैनिक सर्दी, गर्मी, बारिश देखे बिना अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अध्यक्षता कर रहे कर्नल भारत सिंह यादव ने कहा कि यह शौर्य स्मारक केवल पाषाण का प्रतीक नहीं है बल्कि शहीदों की गौरव गाथा का शिलालेख है। संचालन शैलेषनारायण बाराकलां ने किया।

भारत में साइलेंट महामारी! 80% मरीजों में सुपरबग्स, Lancet स्टडी का बड़ा खुलासा

प्रयास करेंगे कि शासन करे यह आयोजन

विधायक कुशवाह ने कहा कि शौर्य स्मारक परिसर दो साल पहले जीर्ण-शीर्ण और अव्यवस्थित था। इसके लिए एक करोड़ रुपए आया तो था, लेकिन उपयोग नहीं हुआ। पूर्व सैनिकों ने इसके लिए संपर्क किया तो हमने इस राशि का पता लगवाकर काम को आगे बढ़ाने में मदद की। कोशिश करेंगे यह आयोजन अगले साल से पूर्व सैनिक व्यक्तिगत तौर पर न करके शासन स्तर आयोजित किया जा सके।

news/india-antimicrobial-resistance-superbugs-lancet-study-20182181">भारत में साइलेंट महामारी! 80% मरीजों में सुपरबग्स, Lancet स्टडी का बड़ा खुलासा

वीर नारियों को सम्मानित किया

मुख्य अतिथि, अध्यक्ष व अन्य अतिथियों ने शहीदों परिजनों, वीर नारियों को शॉल व श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। समारोह में एनसीसी कैडेट नीलम, पायल अटल एवं तनुष्का सोनी एवं गार्ड कमांडर अक्षय त्रिपाठी, आनंद सिंह भदौरिया एवं अन्य गार्ड को मैडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कर्नल कुलवंत सिंह, विंग कमांडर हर्षवर्धन शर्मा, डॉ. योगेंद्र यादव, कैप्टन ओंकार सिंह, गोरमी अध्यक्ष पुत्तू सिंह, पूर्व सैनिक व सरपंच संघ के अध्यक्ष मुरारी सिंह तोमर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के धर्मेंद्र सिंह अज्ञानी, गुरुबक्श सिंह एवं ओमप्रकाश कुशवाह शामिल रहे।
वास्तु शांति हवन क्या है? जो धुरंधर कास्ट अक्षय खन्ना ने कराया, चमत्कारी हैं फायदे!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 12:43 pm

Hindi News / News Bulletin / सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक है हमारा विजय दिवस-कुशवाह

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया, फायर ब्रिगेड नोजल की छीना झपटी में गीले हुए अधिकारी

Congress performance
खंडवा

,Health department news

Dhar district hospita
धार

एमपी में फिर गहराया यूरिया संकट, कड़ाके की ठंड में रात से लाइन में लगे हैं किसान, कई बिस्तर लाए

Urea Shortage
रतलाम

पर्यटकों के प्रदेश में यह कैसा नियम ? छोटी टै​क्सियों में कैरियर पर कर रहे जमकर चालान,

समाचार

Ratlam Wrestling Breaking News

Ratlam Wrestling News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.