एसआइआर: एमपी के इस जिले में कटेंगे 1.07 लाख मतदाताओं के नाम

भिण्ड। एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में गणना पत्रक भरवाने के लिए एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दिए जाने के बावजूद प्रगति बेहद धीमी रही है। 9 से 16 दिसंबर के बीच डिजिटाइजेशन में सिर्फ 0.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकी। 10 दिसंबर को जहां प्रगति 91.46% थी, वहीं 17 दिसंबर सुबह तक यह केवल 91.75% तक पहुंच पाई है।