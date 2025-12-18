18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

एसआइआर: एमपी के इस जिले में कटेंगे 1.07 लाख मतदाताओं के नाम

गणना पत्रक जमा कराने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए डिजिटाइजेशन का स्तर 92 प्रतिशत से आगे जाना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में जिले के करीब 8.25% मतदाताओं के नाम नई प्रारूप मतदाता सूची से हटने की आशंका है। यह संख्या 1.07 लाख से अधिक बताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Vikash Tripathi

Dec 18, 2025

bhind news

भिण्ड। एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में गणना पत्रक भरवाने के लिए एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दिए जाने के बावजूद प्रगति बेहद धीमी रही है। 9 से 16 दिसंबर के बीच डिजिटाइजेशन में सिर्फ 0.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकी। 10 दिसंबर को जहां प्रगति 91.46% थी, वहीं 17 दिसंबर सुबह तक यह केवल 91.75% तक पहुंच पाई है।

18 दिसंबर डेडलाइन, 92 प्रतिशत भी मुश्किल

गणना पत्रक जमा कराने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए डिजिटाइजेशन का स्तर 92 प्रतिशत से आगे जाना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में जिले के करीब 8.25% मतदाताओं के नाम नई प्रारूप मतदाता सूची से हटने की आशंका है। यह संख्या 1.07 लाख से अधिक बताई जा रही है।

अधिकारियों का भी मानना है कि दो बार समय बढ़ाने के बाद भी खास सुधार नहीं हुआ, अब केवल दावे-आपत्तियों के जरिए ही आंशिक सुधार संभव हो पाएगा।

20,826 मतदाता अब भी मैपिंग से बाहर

एसआईआर के तहत अब भी 20,826 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। वहीं वर्ष 2025 की मतदाता सूची के विश्लेषण में सामने आया है कि 5.11% (66,423) मतदाता स्थायी रूप से अन्य क्षेत्रों में बस चुके हैं, लेकिन उनके नाम अभी भी जिले की मतदाता सूची में दर्ज हैं।

15,660 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले

जिले में 15,660 मतदाता (1.21%) ऐसे हैं, जो अपने दर्ज पते पर उपलब्ध नहीं मिले। बीएलओ द्वारा कई बार प्रयास के बावजूद इनका सत्यापन नहीं हो सका। आशंका है कि ये मतदाता या तो एसआईआर शुरू होने के बाद पलायन कर गए हैं या फिर नाम फर्जी दर्ज थे।

भिण्ड विधानसभा सबसे पीछे

गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन में भिण्ड विधानसभा सबसे सुस्त साबित हुई है।

  • भिण्ड: 87.58%
  • मेहगांव: 93.93% (जिले में सबसे बेहतर)
  • अटेर: 92.69%

ईआरओ स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग न होने को इस सुस्ती का बड़ा कारण माना जा रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने की समीक्षा

तीन दिन पहले भोपाल से आए संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने गोहद क्षेत्र में मतदान केंद्र स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा की। यह उनका जिले का दूसरा दौरा था। उन्होंने बीएलओ को मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिरहित तैयार करने के निर्देश दिए।

1.07 लाख नाम कटने की आशंका

17 दिसंबर सुबह की स्थिति के अनुसार 1,07,262 मतदाताओं के नाम सूची से हटने की स्थिति बन रही है। हालांकि बीएलओ के पास अभी एक दिन का समय है, लेकिन बड़ी संख्या में गणना पत्रक आने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।

फैक्ट फाइल

  • 12,99,441 — जिले के कुल मतदाता
  • 11,92,179 — डिजिटाइज हो चुके मतदाता
  • 11,92,096 — बीएलओ स्तर से सत्यापित
  • 20,826 — मैपिंग से बाहर
  • 1,883 — गणना पत्रक वापस नहीं मिले
  • 8.25% — नाम कटने की संभावित दर

ये भी पढ़ें

भिण्ड: रेत माफिया की गुंडागर्दी: एसडीएम की गाड़ी में मारी टक्कर
भिंड
bhind news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 12:54 am

Published on:

18 Dec 2025 12:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / एसआइआर: एमपी के इस जिले में कटेंगे 1.07 लाख मतदाताओं के नाम

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पांच साल बाद मधुमक्खी पालकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

bhind news
भिंड

शहीद दिवस पर शौर्य स्मारक परिसर में आयोजित विजय दिवस समारोह

समाचार

भिण्ड में बाइक सवार को जीप ने टक्कर मारी, सड़क पर गिरा तो ट्रॉला ने रौंदा, गुस्साए परिजन ने लगाया जाम

bhind news
भिंड

खेल स्टेडियम परिसर में 2.98 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण

राजीव गांधी खेल स्टेडियम परिसर में निर्मित होने वाले इनडोर स्टेडियम के निर्माण की आधार शिला विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने रखी।
भिंड

भिण्ड: रेत माफिया की गुंडागर्दी: एसडीएम की गाड़ी में मारी टक्कर

bhind news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.