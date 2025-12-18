MP के इस स्टेशन को मिलेगा 8 ट्रेनों का स्टॉपेज! रेलमंत्री से मिले सांसद

यात्रियों को जहां जाना है उस रूट की ट्रेनों के स्टेशन पर नहीं रूकने से यात्रियों को भोपाल जाना पड़ता है, तब कही जाकर निर्धारित गंतव्य पर पहुंचते है। कुछ यात्री ऐसे भी है जिनको बस में बैठकर या फिर निजी वाहन में सफर करने मजबूर होना पड़ता है। एक तो दिक्कत होती और पैसे ज्यादा लगने से उनको काफी नुकसान अलग होता है। सीहोर के लोगों ने पूर्व मे स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग को लेकर रेल मंत्री को पोस्ट कार्ड लिखने के साथ डीआरएम को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है।