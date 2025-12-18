MP के इस स्टेशन को मिलेगा 8 ट्रेनों का स्टॉपेज! रेलमंत्री से मिले सांसद

MP Alok sharma demands trains stoppage at sehore railway station (फोटो- सांसद अलोक शर्मा फेसबुक हैंडल)
Trains Stoppage: सीहोर शहर के रेलवे स्टेशन (sehore station) से सफर करने वालो की तादात बढने और ट्रेनों का स्टॉपेज कम होने से यात्रियों की फजीहत हो रही है। भोपाल संसदीय क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा (MP Alok Sharma) ने इसे लेकर गंभीरता दिखाई है। सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) से मुलाकात कर पत्र सौंपा है। (mp news)
इसमें सीहोर स्टेशन पर स्पेशल आठ ट्रेनों का जल्द स्टॉपज शुरू करने मांग की है। यदि ऐसा हुआ तो यात्रियों की समस्या दूर हो जाएगी। सांसद ने रेल मंत्री को बताया कि सीहोर जिले में कुबेरेश्वर धाम प्रसिद्ध होने से देशभर से श्रद्धालु आना जाना करते हैं। शैक्षणिक, व्यापारिक और प्रशासनिक गतिविधि बढ रही है। वर्तमान में कम ट्रेनों के स्टेशन पर रुकने से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। सांसद ने मुख्य आठ ट्रेनों के सीहोर रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज स्वीकृति जल्द करने मांग की है।
यात्रियों को जहां जाना है उस रूट की ट्रेनों के स्टेशन पर नहीं रूकने से यात्रियों को भोपाल जाना पड़ता है, तब कही जाकर निर्धारित गंतव्य पर पहुंचते है। कुछ यात्री ऐसे भी है जिनको बस में बैठकर या फिर निजी वाहन में सफर करने मजबूर होना पड़ता है। एक तो दिक्कत होती और पैसे ज्यादा लगने से उनको काफी नुकसान अलग होता है। सीहोर के लोगों ने पूर्व मे स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग को लेकर रेल मंत्री को पोस्ट कार्ड लिखने के साथ डीआरएम को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है।
साल 2020 के कोरोनाकाल से पहले तक सीहोर रेलवे स्टेशन पर करीब 24 ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ करता था। कोराना के बाद कई ट्रेनों का स्टॉपेज ऐसा बंद हुआ कि अभी तक चालू नहीं हुआ। वर्तमान में 17 ट्रेन स्टेशन पर रुककर सवारियों को लेकर आगे रवाना होती है। एक दिन में 2500 से 3000 हजार के आसपास इन ट्रेनों में यात्री सफर करते हैं। त्योहार शादियों या फिर कुबेरेश्वर धाम पर बड़े आयोजन के समय यह संख्या 8000 से 10000 हजार पहुंचती है। (mp news)
सीहोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन स्टॉपेज की बात है तो अधिकांश ट्रेन रूकती है और सवारियों को बैठाकर आगे रवाना होती है। कोरोना में जो ट्रेन बंद हुई थी, उनमें से ज्यादातर फिर से रूकने लगी हैं।- खेमराज मीणा,पीआरओ, रेलवे रतलाम मंडल
