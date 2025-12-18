नेहरू परिवार की तारीफ कर फंसे मंत्री विजयवर्गीय, अपनी ही पार्टी का बने निशाना

नेहरू परिवार से उनके बड़े अच्छे तालुकात रहे। तब महाकौशल के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। वे भौ बहुत बड़े विद्वान थे और उनके भी नेहरू खानदान से बहुत अच्छे संबंध रहे। बाद में वे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनें। यही नहीं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व कमलनाथ की तारीफों के पुल भी बांध। इतना ही नहीं अर्जुन सिंह को उन्होंने चाणक्य की संज्ञा दी। हालांकि प्रदेश के गठन के बाद से अब तक के सभी मुख्यमंत्री चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के सभी के नाम बारी-बारी गिनाए और उनके कार्यकौशल की तारीफ भी की। लेकिन भाजपा और सरकार के बीच इसे कुछ अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है। (MP Assembly Special Session)