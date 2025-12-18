18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में जल्द दिखेंगे गैंडा और जिराफ, सीएम मोहन ने किया अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ

International Forest Fair : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा- जल्द ही राज्य में गैंडे और जिराफ लाए जाएंगे।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 18, 2025

International Forest Fair

सीएम मोहन ने किया अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ (Photo Source- Patrika)

International Forest Fair : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा- 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में वन संपदा एवं वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए राज्य सरकार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने आयुर्वेद को अपनाकर उसे बढ़ावा दिया है। भारतीय संस्कृति में वन एवं पेड़ों के संरक्षण की परंपरा रही है। सीएम ने कहा- जल्द ही राज्य में गैंडे और जिराफ भी लाए जाएंगे।

शहर में आयोजित 11वें अंतरराष्ट्रीय वन मेला इसे आगे बढ़ा रहा है। वन मेले का पूरे प्रदेश को इंतजार रहता है। यहां आयुर्वेदिक उत्पादों के 350 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं। यही नहीं, यहां 80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 से ज्यादा वैद्य आमजन को निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं।

जल्द लाएंगे गैंडे और जिराफ

राज्य सरकार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों, जिला यूनियनों एवं अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। तेंदुपत्ता सहित अन्य वनोपज का संग्रहण करने वालों को इन पर बोनस देकर आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश सरकार ने ट्राईफेड के माध्यम से 32 लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्य की संख्या बढ़ा रही है। वर्ष 2026 में रानी दुर्गावती के नाम पर बनने जा रहे नौरादेही अभयारण्य में चीतों को बसाया जाएगा। मध्यप्रदेश में शीघ्र ही जंगली गैंडे और जिराफ लाये जायेंगे।

स्टॉल का अवलोकन

सीएम मोहन ने भगवान धनवंतरि की पूजा-अर्चना की और विंध्या हर्बल समेत कई स्टॉलों का अवलोकन कर औषधि एवं हर्बल उत्पादों की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लघु वनोपज को प्रोत्साहित करने वाले गीत 'लघु वनोपज हमारी शान' का विमोचन किया। साथ ही, विंध्या हर्बल के नए लोगो और विभिन्न उत्पादों से सुसज्जित वेलनेस किट का औपचारिक विमोचन भी किया।

एक साल में एमपी में खुले 8 नए शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय

सीएम ने कहा, आज लघु वनोपज के कई उत्पाद बाजार में मिल रहे हैं। जब एलोपैथिक दवाएं आराम न दें तो लोग आयुर्वेद की शरण में जाते हैं। हमारे घर-घर में आयुर्वेदिक नुस्खों का भंडार है। मौजूदा परिदृश्य में मेडिकल साइंस तो प्रशंसनीय है, लेकिन आयुर्वेद उत्पादों का भी अपना अलग महत्व है। कोरोनाकाल में आयुर्वेदिक काढ़ा दुनिया के लिए अमृत के समान साबित हुआ। हमारी सरकार भी आयुर्वेद चिकित्सा एवं योग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में पहले सिर्फ 7 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय थे, पिछले एक साल में हमने 8 नए शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा
रतलाम
Harshvijay Gehlot Resign

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 08:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में जल्द दिखेंगे गैंडा और जिराफ, सीएम मोहन ने किया अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP विधानसभा विशेष सत्र: मंत्री विजयवर्गीय ने की नेहरू परिवार की तारीफ, देश का पहला कॉरिडोर नहीं बनेगा

MP Assembly Special Session Kailash Vijayvargiya praises Nehru family tiger corridor
भोपाल

भोपाल रिंग रोड के हर क्रॉसिंग पर बनेंगे ब्रिज, खत्म होगा ट्रैफिक टकराव

bhopal ring road bridges flyover construction MPRDC mp news
भोपाल

2 साल के विकास के सवाल पर भाजपा विधायक का अटपटा बयान, ‘मेरे पास इंची टेप नहीं, नापकर…’

MLA Pannalal Shakya
भोपाल

NHM के संविदा कर्मियों को भी अब वार्षिक वेतनवृद्धि और अनुकंपा नियुक्ति

contract employees annual salary increments compassionate appointments mp news
भोपाल

पत्रिका पुलिस जज्बा अवॉर्ड्स 2025: पुलिसकर्मियों की एक अपनी अलग दुनिया है- सीएम मोहन यादव

Patrika Police Jazba Awards 2025
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.