18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

भोपाल

भोपाल में रोड क्रासिंग पर बनेंगे 2 ब्रिज, नए फ्लाईओवर को मिली मंजूरी

MP News: भोपाल की 52 किलोमीटर लंबी रिंग रोड पर फोकस रहेगा। इसके हर क्रॉसिंग पर बनेंगे ब्रिज, खत्म होगा ट्रैफिक टकराव।

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 18, 2025

bhopal ring road bridges flyover construction MPRDC mp news

bridges-flyover construction on bhopal ring road (फोटो- freepik)

Flyover Construction:भोपाल के 11 मील चौराहे से भौरी तक 52 किमी रिंग रोड के प्रमुख क्रॉसिंग पर ब्रिज बनाए जाएंगे। ट्रैफिक का सीधा टकराव खत्म कर शहर की ओर आने वाले रास्तों पर फ्री फ्लो ट्रैफिक कॉरिडोर तय होगा। अभी यह 4-लेन है। इसे 6-लेन करने की योजना है। इसमें 8 बड़े जंक्शन है, जहां शहर की मुख्य सड़कें बायपास से मिलती है। भौरी और सूखी सेवनियां पर ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया है।

एमपीआरडीसी (MPRDC) एमडी भरत यादव ने कहा कि भोपाल बायपास में सूखी सेवनियां के पास धंसी एप्रोच का काम जल्द पूरा होगा। कॉसिंग को ट्रैफिक फ्री किया जा रहा है। ब्रिज बनाकर अतिरिक्त रास्ता दे रहे हैं। (mp news)

ऐसे समझें रिंग रोड

  • 11 मील चौराहा बायपास का शुरुआती बिंदु है यह नर्मदापुरम रोड एनएच 46 से जुड़ता है।
  • कटारा हिल्स- अमरावत क्रॉसिंग से कटारा हिल्स और बरखेड़ा पठानी की ओर रास्ता जाता है।
  • रायसेन रोड जंक्शन पर सागर-जबलपुर मार्ग की ओर जाने वाली मुख्य क्रॉसिंग है।
  • विदिशा रोड जंक्शन से विदिशा और सांधी के लिए रास्ता निकलता है।
  • सूखी सेवनिया में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए 6-लेन के नए फ्लाईओवर की मंजूरी मिली है। इसका निर्माण भी शुरू हो चुका है।
  • करोंव-भानपुर चौराहा पुराने भोपाल और एयरपोर्ट की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण क्रॉसिंग है।
  • बैरसिया रोठ क्रॉसिंग गुना-ग्वालियर मार्ग की ओर जाने के लिए रास्ता बनाती है।
  • भौरी बायपास का अंतिम छोर है। यहां यह इंदौर-भोपाल हाईवे एसएच 28 से मिलता है। यहां भी ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। (mp news)

फ्री-फ्लो कॉरिडोर का लाभ

  • जाम से राहत
  • दुर्घटनाओं में कमी
  • ईंधन की बचत
  • औद्योगिक व बाहरी इलाकों को फायदा

आंकड़ों में रिंग रोड

  • कुल लंबाई- 52
  • कुल कॉसिंग- 8
  • निर्माणाधीन ब्रिज- 2
  • प्रस्तावित ब्रिज- 6

Updated on:

18 Dec 2025 07:37 am

Published on:

18 Dec 2025 07:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में रोड क्रासिंग पर बनेंगे 2 ब्रिज, नए फ्लाईओवर को मिली मंजूरी

