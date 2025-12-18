भोपाल में रोड क्रासिंग पर बनेंगे 2 ब्रिज, नए फ्लाईओवर को मिली मंजूरी

bridges-flyover construction on bhopal ring road (फोटो- freepik)
Flyover Construction:भोपाल के 11 मील चौराहे से भौरी तक 52 किमी रिंग रोड के प्रमुख क्रॉसिंग पर ब्रिज बनाए जाएंगे। ट्रैफिक का सीधा टकराव खत्म कर शहर की ओर आने वाले रास्तों पर फ्री फ्लो ट्रैफिक कॉरिडोर तय होगा। अभी यह 4-लेन है। इसे 6-लेन करने की योजना है। इसमें 8 बड़े जंक्शन है, जहां शहर की मुख्य सड़कें बायपास से मिलती है। भौरी और सूखी सेवनियां पर ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया है।
एमपीआरडीसी (MPRDC) एमडी भरत यादव ने कहा कि भोपाल बायपास में सूखी सेवनियां के पास धंसी एप्रोच का काम जल्द पूरा होगा। कॉसिंग को ट्रैफिक फ्री किया जा रहा है। ब्रिज बनाकर अतिरिक्त रास्ता दे रहे हैं। (mp news)
