MP में 3261 करोड़ में बन रही रेल लाइन, मुंबई तक की दूरी होगी कम, जमीन अधिग्रहण पर किसान का विरोध

इस जमीन की मुआवजा राशि प्रति एकड़ 8 लाख 62 हजार रुपए दी गई है, जबकि जमीन का बाजार मूल्य 65 लाख रुपए प्रति एकड़ है। मुआवजा राशि से एक एकड़ जमीन भी नहीं खरीद पा रहे हैं। खेती ही उनकी आजीविका का एक साधन थी, जो रेलवे ने छींन लिया, अब उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। किसान परिवार ने रेलवे से मांग की है कि उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए। जमीन उपजाऊ अरौर प्रधानमंत्री सड़क से लगी होनी चाहिए।