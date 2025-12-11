‘कमरा नंबर-201’ से कपल का ‘डर्टी वीडियो’ हुआ था वायरल, अब पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- ‘हमारे धाम पर रुके…’

शिकायत मिलने के बाद मंडी थाना पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर कुबेरेश्वर धाम पहुंची। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने वीडियो बनाने वाले कुछ युवकों को पकड़ा और थाने ले जाया गया। हालांकि, रात 10 बजे 10-12 अन्य होटल मालिक और कर्मचारी थाने पहुंचे। पुलिस और होटल संचालकों के बीच लंबी चर्चा के बाद पुलिस ने कोई शिकायतकर्ता नहीं होने और अश्लील वीडियो नहीं मिलने का हवाला देते हुए पकड़े गए युवकों को छोड़ दिया। होटल मैनेजर वर्मा ने भी अपनी शिकायत से खुद को पीछे हटा लिया। टीआई सुनील मेहर का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

