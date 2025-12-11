‘कमरा नंबर-201’ से कपल का ‘डर्टी वीडियो’ हुआ था वायरल, अब पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- ‘हमारे धाम पर रुके…’

फोटो सोर्स- Pandit Pradeep Mishra FB
MP News: मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम के पास बने एक होटल से कपल के निजी पलों का वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद पूरे इलाके में जमकर हंगामा मचा गया था। उसी मामले को लेकर अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी धाम आए तो होटल में नहीं बल्कि धाम पर रुके, यहां सब कुछ फ्री है।
इन दिनों कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कथा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने होटल में कपल के वायरल वीडियो पर कहा कि कुबेरेश्वर धाम आने वाले भक्तों से अनुरोध किया कि आप किसी होटल में न जाएं। बाबा कांबेश्वर भंडारी का द्वार खुला है। यहां पार्किंग फ्री मिलेगी, सोने के लिए जगह मिलेगी, ओढ़ने-बिछाने के लिए रजाई और कंबल मिलेगा। खाना-पानी सब फ्री मिलेगा। अब जब भी आए तो होटल में न रुककर धाम पर ही रुके। जिस तरह बहनें अपने मम्मी-पापा के पास मायके जाती हैं, वैसे ही सिर्फ धाम में आएं।
बीते दिनों आरोप लगे थे कि धाम के पास मौजूद दो-तीन होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों ने खिड़की से मोबाइल के जरिए कपल के निजी पलों का वीडियो बना लिया। जो कि बाद में वायरल हो गया। जब यह बात होटल मैनेजर कृष्णपाल वर्मा तक पहुंची, तो उन्होंने तत्काल पुलिस को शिकायत की। उन्होंने पुलिस को बताया कि आसपास के होटल मालिक उनके होटल को बदनाम करने यह करवा रहे हैं।
शिकायत मिलने के बाद मंडी थाना पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर कुबेरेश्वर धाम पहुंची। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने वीडियो बनाने वाले कुछ युवकों को पकड़ा और थाने ले जाया गया। हालांकि, रात 10 बजे 10-12 अन्य होटल मालिक और कर्मचारी थाने पहुंचे। पुलिस और होटल संचालकों के बीच लंबी चर्चा के बाद पुलिस ने कोई शिकायतकर्ता नहीं होने और अश्लील वीडियो नहीं मिलने का हवाला देते हुए पकड़े गए युवकों को छोड़ दिया। होटल मैनेजर वर्मा ने भी अपनी शिकायत से खुद को पीछे हटा लिया। टीआई सुनील मेहर का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
