VIT कॉलेज सीहोर में क्यों हुआ हंगामा? छात्रा की मौत! फिर उठे सवाल?

जानकारी सामने आ रही है कि VIT College की 19 साल की छात्रा नेहा 10 दिन तक अस्पताल में थी। आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। 24 नवंबर को नेहा ये जंग हार गई। नेहा की मौत की किसी भी स्टूडेंट को खबर नहीं लगी। लेकिन पहले से ही नाराज स्टूडेंट्स का गुस्सा एक दिन फूटना ही था और जब फूटा तो ऐसा फूटा कि उन्होंने मंगलवार 25 नवंबर की देर रात कॉलेज में हंगामा मचा दिया। खाना-पानी और हाईजीन को लेकर शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन प्रशासन के एक 'चांटे' पर हिंसा में बदल गया। उग्र आंदोलन पर उतरे स्टूडेंट्स ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। चांसलर के बंगले के एक हिस्से में जमकर तोड़फोड़ भी की।