सीहोर

VIT कॉलेज सीहोर में क्यों हुआ हंगामा? छात्रा की मौत! फिर उठे सवाल?

VIT College News Update: सीहोर जिले में स्थित VIT कॉलेज में हुए हंगामे और हिंसा के पीछे अब चौंकाने वाला खुलासा, 24 नवंबर को हो चुकी थी 19 साल की नेहा की मौत... पीलिया के गंभीर लक्षणों के बाद 10 दिन तक ICU में लड़ रही थी जिंदगी और मौत से जंग...

3 min read
Google source verification

सीहोर

image

Sanjana Kumar

Nov 27, 2025

VIT College new update sehore news hindi

VIT College new update sehore news hindi: वीआईटी में प्रदर्शन करते स्टूडेंट्स, जलाए गए वाहनों से धधकती आग और आसमान में उड़ता धुएं का गुबार(फोटो सोशल मीडिया)

VIT College News Update: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित VIT कॉलेज में हुए हंगामे और हिंसा के पीछे अब चौंकाने वाला मामला सामने आया है, कॉलेज प्रशासन ने जिस घटना को भ्रामक जानकारी बताया। वहीं मामला अब नए मोड़ पर आ गया है। दरअसल अब सूत्रों के हवासे से जानकारी मिल रही है कि पीलिया के गंभीर लक्षणों से जूझ रही एक 19 साल की छात्रा की मौत हुई है। छात्रा की मौत की खबर ने मामले को नया मोड़ दे दिया है... वहीं प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।

10 दिन तक ICU में जिंदगी मौत से जंग लड़ रही थी नेहा

जानकारी सामने आ रही है कि VIT College की 19 साल की छात्रा नेहा 10 दिन तक अस्पताल में थी। आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। 24 नवंबर को नेहा ये जंग हार गई। नेहा की मौत की किसी भी स्टूडेंट को खबर नहीं लगी। लेकिन पहले से ही नाराज स्टूडेंट्स का गुस्सा एक दिन फूटना ही था और जब फूटा तो ऐसा फूटा कि उन्होंने मंगलवार 25 नवंबर की देर रात कॉलेज में हंगामा मचा दिया। खाना-पानी और हाईजीन को लेकर शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन प्रशासन के एक 'चांटे' पर हिंसा में बदल गया। उग्र आंदोलन पर उतरे स्टूडेंट्स ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। चांसलर के बंगले के एक हिस्से में जमकर तोड़फोड़ भी की।

नेहा समेत 24 स्टूडेंट्स में मिले थे पीलिया के लक्षण

स्टूडेंट्स का आरोप है कि VIT College प्रशासन से कई बार उन्होंने मैस में मिलने वाले खाना, कॉलेज में प्रदूषित पानी और हाईजीन को लेकर कई बार शिकायत की थी, लेकिन हर बार प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्टूडेंट्स को पीलिया हो गया। उनमें से तीन स्टूडेंट्स की पिछले महीने मौत हुई है।

प्रशासन ने मौत से किया था इनकार, अब खुली पोल

इस मामले में जब पत्रिका ने VIT College प्रशासन से बात की तो रजिस्ट्रार केके नायर का कहना था कि तीन स्टूडेंट्स की मौत का मामला असल में भ्रामक जानकारी है, जिसे मीडिया फैला रहा है। उन्होंने अपील भी की कि इस तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाएं। उनका कहना था कि हां कुछ बच्चों में पीलिया के लक्षण पाए गए थे, लेकिन सभी की स्थिति में अब सुधार है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर छात्रा की मौत हुई थी तो रजिस्ट्रार ने इसे क्यों छिपाया? जबकि अब उसकी मौत

मामले में स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज ने जानबूझकर मौत की खबर दबाई। ताकि विरोध न भड़के। इसी बीच परिवार की बात भी सामने आई है कि परिवार का साफ कहना है कि नेहा को हॉस्टल में लगातार खराब भोजन और अस्वच्छ माहौल मिल रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी और अब मौत हो गई।

क्यों आक्रोश में थे छात्र

- पानी पीने लायक नहीं है, खाना कई बार कच्चा मिलता है

- हॉस्टल के वॉटर कूलर और RO यूनिट से गंदी बदबू आती है

- टॉयलेट और वॉशरूम की साफ-सफाई अच्छे से और समय-समय पर नहीं की जाती।

- पिछले एक महीने से स्थिति बदतर हो रही थी लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

अब उठे ये सवाल भी

- 24 को छात्रा की मौत हो चुकी थी तो प्रशासन ने 25 नवंबर को क्यों कहा- सभी स्टूडेंट्स की हालत बेहतर

- छात्रा 10 दिन ICU में थी, ये बात कॉलेज को पता थी या नहीं?

- 26 नवंबर को मामला सुलझ गया की बात कहा, बाद में सामने आया हालात बेकाबू होते देख 30 नवंबर तक छुट्टियां घोषित

- क्या प्रशासन ने शिकायत के बाद खान-पान की जांच करवाई? अगर नहीं तो क्यों? और अगर करवाई तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?

मामले की जांच की मांग तेज

बता दें कि मामला अब VIT कॉलेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि, जिला प्रशासन और भोपाल तक पहुंच चुका है। अभिभावक और स्टूडेंट्स एक स्वतंत्र मेडिकल औऱ फूड सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन से जानकारी मिल रही है कि मामले की जांच शुरू की गई है।

