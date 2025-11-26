VIT यूनिवर्सिटी में हालात बेकाबू, 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित

VIT University: मध्य प्रदेश के सीहोर में VIT यूनिवर्सिटी में छात्रों का उग्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात बेकाबू होते देख प्रबंधन ने यहां 30 नवंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि प्रबंधन तीन छात्रों की मौत का मामला दबा रहा है। जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। बता दें कि पत्रिका के साथ बातचीत में कॉलेज के रजिस्ट्रार के के नायर का बयान था कि यूनिवर्सिटी में पिछले महीने तीन छात्रों की मौत की खबर भ्रामक है। उन्होंने तीन छात्रों की मौत से साफ इनकार किया है।