सीहोर

VIT यूनिवर्सिटी में हालात बेकाबू, 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित

VIT University Uproar: हालात बेकाबू होने के बाद प्रबंधन अलर्ट, 30 नवंबर तक बंद रहेगी, घोषित किए अवकाश...

less than 1 minute read
सीहोर

image

Sanjana Kumar

Nov 26, 2025

Holiday Declared in VIT University

Holiday Declared in VIT University(फोटो: सोशल मीडिया)

VIT University: मध्य प्रदेश के सीहोर में VIT यूनिवर्सिटी में छात्रों का उग्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात बेकाबू होते देख प्रबंधन ने यहां 30 नवंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि प्रबंधन तीन छात्रों की मौत का मामला दबा रहा है। जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। बता दें कि पत्रिका के साथ बातचीत में कॉलेज के रजिस्ट्रार के के नायर का बयान था कि यूनिवर्सिटी में पिछले महीने तीन छात्रों की मौत की खबर भ्रामक है। उन्होंने तीन छात्रों की मौत से साफ इनकार किया है।

जानें क्या है मामला?

दरअसल मंगलवार देर रात VIT परिसर सीहोर में 4 हजार से ज्यादा छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान प्रबंधन के लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की। जिसके बाद हजारों छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। स्टूडेंट्स ने जमकर नारेबाजी की और परिसर में खड़ी बस और कारों को जलाकर खाक कर दिया। स्थिति ये थी कि बसों में लगाई गई आग आज बुधवार सुबह तक भी भभकती नजर आई। घटना का वीडियो वायरल हो गया।

Bageshwar Dham में बनेंगी 300 जोड़ियां, ‘भव्य सामूहिक विवाह’ के लिए जानें कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
छतरपुर
Bageshwar Dham Samuhik Vivah Kanya Vivah

mp news

Updated on:

26 Nov 2025 05:21 pm

Published on:

26 Nov 2025 05:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / VIT यूनिवर्सिटी में हालात बेकाबू, 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

VIT यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद कमरे में मिली प्रोफेसर की बॉडी

vit university
सीहोर

VIT यूनिवर्सिटी में आगजनी और हंगामा, अब भी धूं-धूंकर जल रही बस

VIT University
सीहोर

VIT यूनिवर्सिटी हंगामा, ‘स्टूडेंट्स की मौत’ पर बड़ा खुलासा, रजिस्ट्रार ने दिया अपडेट

VIT University uproar Registrar statement on three students death last month
सीहोर

रटा रटाया जवाब सुनकर भड़के कलेक्टर साहब! कहा- यही रवैया रहा तो……

collector action land acquisition sehore budni meeting mp news
सीहोर

VIT यूनिवर्सिटी कैंपस बना जंग का मैदान, 4000 स्टूडेंट्स ने जला दीं गाड़ियां, चांसलर के बंगले पर किया हमला

MP News VIT University Turn into a battleground
सीहोर
