सीहोर

‘कमरा नंबर 201’ की खिड़की से बनाया कपल का Video, निजी पलों को किया कैद

MP News: आरोप है कि पास के ही दो तीन होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों ने खिड़की से मोबाइल के जरिए उनके निजी पलों का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीहोर

image

Astha Awasthi

Dec 09, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

MP News:मध्य प्रदेश के सीहोर जिले स्थित पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम में दर्शन करने आए एक दंपती की निजता भंग होने का गंभीर मामला सामने आया है। होटल के अंदर का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया, जिससे धाम आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 3 व 4 दिसंबर को राजस्थान का एक परिवार दर्शन के लिए आया और उन्होंने यहां रात होटल के कमरा नंबर 201 में बिताई।

वायरल हो गया वीडियो

आरोप है कि पास के ही दो तीन होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों ने खिड़की से मोबाइल के जरिए उनके निजी पलों का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। जब यह बात होटल मैनेजर कृष्णपाल वर्मा तक पहुंची, तो उन्होंने तत्काल पुलिस को शिकायत की। पुलिस को बताया, आस-पास के होटल मालिक उनके होटल को बदनाम करने यह करवा रहे हैं। शिकायत के बाद मंडी थाना पुलिस शुक्रवार दोपहर बाद कुबेरेश्वर धाम पहुंची।

हो रही मामले की जांच

कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने वीडियो बनाने वाले कुछ युवकों को पकड़ा और थाने ले जाया गया। हालांकि रात 10 बजे 10-12 अन्य होटल मालिक और कर्मचारी थाने पहुंचे। पुलिस और होटल संचालकों के बीच लंबी चर्चा के बाद पुलिस ने कोई शिकायतकर्ता नहीं होने और अश्लील वीडियो नहीं मिलने का हवाला देते हुए पकड़े गए युवकों को छोड़ दिया। होटल मैनेजर वर्मा ने भी अपनी शिकायत से खुद को पीछे हटा लिया। टीआइ सुनील मेहर का कहना है, मामले की जांच कर रहे हैं, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

चोरी–मारपीट और जेबकटी की घटनाएं

कुबरेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के दौरान पहले भी कई बार मोबाइल चोरी, जेबकटी और महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायतें पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

