आ गई तारीख…फरवरी में इस दिन से शुरु होगा ‘रुद्राक्ष महोत्सव’, आएंगे 10 लाख श्रद्धालु !

साथ ही कुबेरेश्वर धाम परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने पं. मिश्रा को पूरी व्यवस्थाओं की स्थिति स्पष्ट कर दी है। विट्ठलेश सेवा समिति के मनोज दीक्षित ने बताया कि महोत्सव के लिए 100 एकड़ की पार्किंग बनाई जाएगी। 10 एकड़ में भोजन शाला बनाई जाएगी। 7 दिवसीय महोत्सव में मप्र समेत उप्र, छग, राजस्थान, गुजरात से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं। हालांकि यह व्यवस्था पूर्व के आयोजनों को देखते हुए नाकाफी है।