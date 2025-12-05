5 दिसंबर 2025,

सीहोर

आ गई तारीख…फरवरी में इस दिन से शुरु होगा ‘रुद्राक्ष महोत्सव’, आएंगे 10 लाख श्रद्धालु !

MP News: पुलिस ने पं. मिश्रा को पूरी व्यवस्थाओं की स्थिति स्पष्ट कर दी है। विट्ठलेश सेवा समिति के मनोज दीक्षित ने बताया कि महोत्सव के लिए 100 एकड़ की पार्किंग बनाई जाएगी।

सीहोर

image

Astha Awasthi

Dec 05, 2025

(Photo Source- Pandit pradeep mishra fb account)

(Photo Source- Pandit pradeep mishra fb account)

MP News: कुबेरेश्वर धाम में हर साल होने वाला रुद्राक्ष महोत्सव इस बार 14 से 20 फरवरी 2026 तक होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि अव्यवस्था के चलते कुबेरेश्वर धाम में 2022 से लेकर 2025 में हुए अलग- अलग धार्मिक आयोजन के दौरान 15 से ज्यादा भक्तों की जान जा चुकी है।

जिम्मेदारी तय नहीं होने से समिति और कथावाचक बच निकलते हैं और जनता परेशान होती है। इस बार अव्यवस्था न हो इसे लेकर बीते दिन डीआइजी राजेश चंदेल और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने विट्ठलेश सेवा समिति और पं. मिश्रा से चर्चा की।

100 एकड़ में होगी पार्किंग

साथ ही कुबेरेश्वर धाम परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने पं. मिश्रा को पूरी व्यवस्थाओं की स्थिति स्पष्ट कर दी है। विट्ठलेश सेवा समिति के मनोज दीक्षित ने बताया कि महोत्सव के लिए 100 एकड़ की पार्किंग बनाई जाएगी। 10 एकड़ में भोजन शाला बनाई जाएगी। 7 दिवसीय महोत्सव में मप्र समेत उप्र, छग, राजस्थान, गुजरात से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं। हालांकि यह व्यवस्था पूर्व के आयोजनों को देखते हुए नाकाफी है।

व्यवस्थाओं का सवाल

कुबेरेश्वर धाम में हर साल कांवड़ यात्रा और रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होता है। कार्यक्रम पूरी तरह निजी है, लेकिन जब व्यवस्थाओं का सवाल आता है तो समिति और प्रशासन दोनों एक-दूसरे की तरफ देखते हैं। इस बार भी जो व्यवस्था बनाई जा रही, वह नाकाफी है। ऐसे में फिर भगदड़ मचेगी और लोगों की जान जाएगी।

फिर पुलिस-प्रशासन और आयोजन समिति एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप डालेंगे। इससे पहले ऐसे दृश्य सामने आ चुके हैं। आयोजन की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं की जा सकी है। ऐसे में इस बार जरूरी है कि प्रशासन जिम्मेदारी तय करे, जिससे कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से निर्विघ्न पूर्ण हो सके।

05 Dec 2025 12:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / आ गई तारीख…फरवरी में इस दिन से शुरु होगा 'रुद्राक्ष महोत्सव', आएंगे 10 लाख श्रद्धालु !

