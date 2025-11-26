Patrika LogoSwitch to English

VIT यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद कमरे में मिली प्रोफेसर की बॉडी

VIT University: घटिया खाने की शिकायत को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा, बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की और बाद में आग लगा दी...।

सीहोर

Shailendra Sharma

Nov 26, 2025

VIT University: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी (VIT University) में हुए इस बवाल के बाद परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। घटना के बाद छात्र अपने घर वापस जा रहे हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का शव उनके किराए के कमरे में मिला है। प्रोफेसर की मौत कैसे हुई, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम होने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।

जिस प्रोफेसर का शव मिला है, उनकी पहचान संग्राम केसरी दास के रूप में हुई है, जो चाणक्यपुरी इलाके में किराए के कमरे में रहते थे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के मुताबिक, संग्राम केसरी दास इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के प्रोफेसर थे। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर के शव को एक व्यक्ति जिला अस्पताल लेकर पहुंचा और फिर वहां से चला गया। पुलिस ने प्रोफेसर संग्राम केसरी दास के ओडिशा में रहने वाले परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही मौत के कारणों का पता लग सकेगा।

VIT यूनिवर्सिटी में बवाल

इंदौर-भोपाल हाईवे पर सीहोर जिले के कोठरी स्थित VIT यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया। गुस्साए करीब 4,000 छात्रों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी और कैंपस की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। जलती हुई गाड़ियों के बीच नारे लगाते छात्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब करीब दो दर्जन छात्रों में संदिग्ध रूप से पीलिया के लक्षण सामने आए। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में साफ-सफाई का अभाव है और खाने की क्वालिटी बेहद खराब है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज किया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा।

