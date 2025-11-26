VIT यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद कमरे में मिली प्रोफेसर की बॉडी

इंदौर-भोपाल हाईवे पर सीहोर जिले के कोठरी स्थित VIT यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया। गुस्साए करीब 4,000 छात्रों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी और कैंपस की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। जलती हुई गाड़ियों के बीच नारे लगाते छात्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब करीब दो दर्जन छात्रों में संदिग्ध रूप से पीलिया के लक्षण सामने आए। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में साफ-सफाई का अभाव है और खाने की क्वालिटी बेहद खराब है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज किया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा।