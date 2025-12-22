आष्टा में करणी सेना और विशेष समुदाय के बीच विवाद, वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव, भारी पुलिसबल तैनात

वहीं, हालात नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस को खासा मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। साथ ही, पुलिस द्वारा हल्का बल भी प्रयोग किया गया है। हालांकि, किसी अदिकारी द्वारा अबतक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के चलते कुछ समय के लिए चक्काजाम की स्थिति भी बनी, जिससे राहगीरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की भी खबर सामने आई है।