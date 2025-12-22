22 दिसंबर 2025,

सोमवार

सीहोर

आष्टा में करणी सेना और विशेष समुदाय के बीच विवाद, वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव, भारी पुलिसबल तैनात

Dispute In Ashta : हरदा के धरना प्रदर्शन से लौट रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं और समुदाय विशेष के कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसमें कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि, दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसमें देखते ही देखते मारपीट पथराव तक हो गया।

सीहोर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 22, 2025

Dispute In Ashta

आष्टा में दो पक्षों के विवाद में तनाव (Photo Source- Patrika)

Dispute In Ashta :मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा तहसील के अंतर्गत आने वाले अलीपुर अलाके में रविवार रात दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी से शुरु हुई तनातनी ने देखते ही देखते बड़े विवाद का रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि, कुछ ही देर में यहां हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि, जमकर पथराव भी हुआ और सड़क किनारे खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ तक की गई है। घटना के चलते इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

बताया जा रहा है कि, हरदा के धरना प्रदर्शन से लौट रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं और समुदाय विशेष के कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसमें कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि, दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसमें देखते ही देखते मारपीट पथराव तक हो गया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई है। घटना की जानकारी लगते ही आष्टा और पार्वती थाने के साथ-साथ आसपास के थानों से भी भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचाना पड़ा।

कड़ी मशक्कत से पुलिस ने पाया हालात पर काबू

वहीं, हालात नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस को खासा मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। साथ ही, पुलिस द्वारा हल्का बल भी प्रयोग किया गया है। हालांकि, किसी अदिकारी द्वारा अबतक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के चलते कुछ समय के लिए चक्काजाम की स्थिति भी बनी, जिससे राहगीरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की भी खबर सामने आई है।

देर रात तक बने रहे तनातनी के हालात

हालांकि, पुलिस रात से ही मौके पर तैनात है। वहीं, लगभग 12 बजे तक माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। हालांकि, खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों में से किसी ने कोई प्रकरण भी दर्ज नहीं कराया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / आष्टा में करणी सेना और विशेष समुदाय के बीच विवाद, वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव, भारी पुलिसबल तैनात

