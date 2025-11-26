Patrika LogoSwitch to English

सीहोर

VIT यूनिवर्सिटी कैंपस बना जंग का मैदान, स्टूडेंट्स ने जला दीं गाड़ियां, चांसलर के बंगले पर किया हमला

MP news: जलती हुई गाड़ियों के बीच नारे लगाते स्टूडेंट्स के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दावा दूषित पानी, गुणवत्ता विहीन भोजन और साफ सफाई के अभाव में दो दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स को पीलिया, कई बार शिकायत के बाद भी अनदेखी से बढ़ा आक्रोश

2 min read
Google source verification

सीहोर

image

Sanjana Kumar

Nov 26, 2025

MP News VIT University Turn into a battleground

MP News VIT University Turn into a battleground: विरोध प्रदर्शन ने लिया हिंसा का रूप, स्टूडेंट्स ने जमकर किया हंगामा, तोड़फोड़ और जला दी गाड़ियां. (फोटो: पत्रिका)

MP News: इंदौर-भोपाल हाईवे पर सीहोर जिले के कोठरी स्थित VIT यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया। गुस्साए स्टूडेंट्स ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और कैंपस की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। जलती हुई गाड़ियों के बीच नारे लगाते स्टूडेंट्स के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब करीब दो दर्जन स्टूडेंट्स को संदिग्ध रूप से पीलिया होने का मामला सामने आया। स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी में साफ-सफाई का अभाव और खाने की खराब क्वालिटी की बार-बार शिकायतें की गईं, लेकिन प्रबंधन ने हमेशा इसे नजरअंदाज किया।

साफ सफाई और पानी के साथ गुणवत्ता विहीन भोजन का विरोध

VIT यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि भोजन और पानी की गुणवत्ता सहित अन्य समस्याओं को लेकर यह विरोध दर्ज किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आष्टा, एसडीओपी आष्टा, तथा आष्टा, जावर, पार्वती, कोतवाली सहित अन्य थानों से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मुद्दे सुने गए हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है।

फिलहाल नियंत्रण में स्थिति

जिसके बाद वर्तमान में कॉलेज और हॉस्टल परिसर की स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है तथा स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जा रही है। रात की घटना में तोड़फोड़ ओर कार बस में आग लगने की घटना के बाद अधिकारी आज बुधवार को भी यूनिवर्सिटी पहुंचे।

पिछले महीने पीलिया से कम से कम तीन मौतों की खबर

जानकारी ये भी मिल रही है कि यह भी दावा किया गया है कि पिछले महीने कैंपस में पीलिया से कम से कम तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। कई स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में पानी की खराब क्वालिटी की वजह से उन्हें कई दिनों तक अपने खर्चे पर बोतलबंद मिनरल वॉटर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि इस मामले में जब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से बात की गई तो उनका कहना था कि ये जानकारी भ्रामक है। यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टूडेंट की मौत नहीं हुई है।

फैकल्टी मेंबर्स ने विरोध कर रहे स्टूडेंट्स पर किया हमला, और बढ़ गया तनाव

सीहोर की इस यूनिवर्सिटी से जुड़़े सूत्रों से यह खबर भी मिल रही है कि जब फैकल्टी मेंबर्स ने विरोध कर रहे स्टूडेंट्स पर हमला किया तो तनाव और बढ़ गया। जैसे-जैसे विरोध बढ़ता गया, स्टूडेंट्स के बड़े ग्रुप आधी रात के आसपास कैंपस के खुले एरिया में जमा हो गए, नारे लगाने लगे और तुरंत एक्शन लेने की मांग करने लगे। सूत्रों के मुताबिक, दो कारों, एक बस, एक एम्बुलेंस और कई मोटर बाइक में आग लगाई गई है। वहीं गुस्से में स्टूडेंट्स द्वारा चांसलर के बंगले के कुछ हिस्सों में तोड़-फोड़ की जानकारी भी मिली है।

नहीं हुई किसी की मौत, कुछ स्टूडेंट्स में मिले थे पीलिया के लक्षण

यह जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है कि पिछले महीने यूनिवर्सिटी में तीन स्टूडेंट्स की मौत हुई है। हां लेकिन ऐसा जरूर है कि यहां कुछ स्टूडेंट्स में पीलिया के लक्षण मिले थे, जिनका इलाज करवाया गया अब उनकी स्थिति में काफी सुधार है।

-के.के. नायर, रजिस्ट्रार, VIT यूनिवर्सिटी, सीहोर

