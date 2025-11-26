VIT यूनिवर्सिटी कैंपस बना जंग का मैदान, स्टूडेंट्स ने जला दीं गाड़ियां, चांसलर के बंगले पर किया हमला

MP News: इंदौर-भोपाल हाईवे पर सीहोर जिले के कोठरी स्थित VIT यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया। गुस्साए स्टूडेंट्स ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और कैंपस की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। जलती हुई गाड़ियों के बीच नारे लगाते स्टूडेंट्स के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब करीब दो दर्जन स्टूडेंट्स को संदिग्ध रूप से पीलिया होने का मामला सामने आया। स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी में साफ-सफाई का अभाव और खाने की खराब क्वालिटी की बार-बार शिकायतें की गईं, लेकिन प्रबंधन ने हमेशा इसे नजरअंदाज किया।