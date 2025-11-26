Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही सरकार को घेरा, पूछा ऐसा सवाल, अवाक रह गए सीएम-डिप्टी सीएम

MP News Minister Kailash Vijayvargiya: मंत्री जी ने अपनी ही सरकार पर दागा सवाल, बोले पीएम मोदी की सरकार ने कम कीं जीएसटी दरें... फिर भी... सुनकर डिप्टी सीएम और सीएम रह गए हैरान...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 26, 2025

MP News Cabinet Minister surrounded MP BJP

MP News Cabinet Minister kailash vijayvargiya surrounded MP BJP: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सवाल ने उड़ा दिए डिप्टी सीएम के होश, सीएम भी रह गए हैरान..(फोटो: सोशल मीडिया modify by patrika.com)

MP News Minister Kailash Vijayvargiya: प्रदेश के वित्तीय मैनेजमेंट मॉडल की तारीफ कर रहे कई राज्यों के बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को अपनी ही सरकार से बड़ा सवाल दागा। कैबिनेट में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी दरें कम कीं। फिर भी दूसरे राज्यों की तुलना में मप्र में राजस्व कलेक्शन कम क्यों हुआ?

सवाल सुनकर हक्का-बक्का रह गए डिप्टी सीएम

यह सुनकर एमपी के डिप्टी सीएम देवड़ा कुछ समय के लिए हक्का-बक्का रहे गए। फिर जवाब देते हुए बोले-समीक्षा करेंगे। लेकिन मंत्री कैलाश नहीं रुके। उन्होंने कहा-यह गंभीर विषय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। उनकी बात को मंत्री प्रहलाद पटेल ने आगे बढ़ाया। वे बोले-इस विषय पर विभागवार समीक्ष होनी चाहिए। हालांकि तब तक वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने मोर्चा संभाल लिया।

एसीएस ने पेश किए आंकड़े ...तब कैलाश के तेवर हुए कम

-बीते नवंबर की शुरुआत में जीएसटी कलेक्शन 61 हजार करोड़ रुपए से अधिक हुआ था। इस साल अब तक 63 हजार करोड़ के पार पहुंच चुका है।

-बीते वर्ष से दो हजार करोड़ रुपए अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ। जब यह तथ्यात्मक आंकड़ा सामने आया तो मंत्री विजयवर्गीय के तेवर नरम पड़े।

