कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही सरकार को घेरा, पूछा ऐसा सवाल, अवाक रह गए सीएम-डिप्टी सीएम

MP News Minister Kailash Vijayvargiya: प्रदेश के वित्तीय मैनेजमेंट मॉडल की तारीफ कर रहे कई राज्यों के बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को अपनी ही सरकार से बड़ा सवाल दागा। कैबिनेट में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी दरें कम कीं। फिर भी दूसरे राज्यों की तुलना में मप्र में राजस्व कलेक्शन कम क्यों हुआ?