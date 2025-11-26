कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही सरकार को घेरा, पूछा ऐसा सवाल, अवाक रह गए सीएम-डिप्टी सीएम

MP News Cabinet Minister kailash vijayvargiya surrounded MP BJP: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सवाल ने उड़ा दिए डिप्टी सीएम के होश, सीएम भी रह गए हैरान..(फोटो: सोशल मीडिया modify by patrika.com)
MP News Minister Kailash Vijayvargiya: प्रदेश के वित्तीय मैनेजमेंट मॉडल की तारीफ कर रहे कई राज्यों के बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को अपनी ही सरकार से बड़ा सवाल दागा। कैबिनेट में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी दरें कम कीं। फिर भी दूसरे राज्यों की तुलना में मप्र में राजस्व कलेक्शन कम क्यों हुआ?
यह सुनकर एमपी के डिप्टी सीएम देवड़ा कुछ समय के लिए हक्का-बक्का रहे गए। फिर जवाब देते हुए बोले-समीक्षा करेंगे। लेकिन मंत्री कैलाश नहीं रुके। उन्होंने कहा-यह गंभीर विषय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। उनकी बात को मंत्री प्रहलाद पटेल ने आगे बढ़ाया। वे बोले-इस विषय पर विभागवार समीक्ष होनी चाहिए। हालांकि तब तक वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने मोर्चा संभाल लिया।
-बीते नवंबर की शुरुआत में जीएसटी कलेक्शन 61 हजार करोड़ रुपए से अधिक हुआ था। इस साल अब तक 63 हजार करोड़ के पार पहुंच चुका है।
-बीते वर्ष से दो हजार करोड़ रुपए अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ। जब यह तथ्यात्मक आंकड़ा सामने आया तो मंत्री विजयवर्गीय के तेवर नरम पड़े।
