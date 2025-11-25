Ladli Behna Yojana: 31वीं किस्त के साथ इन बहनों को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए

Ladli Behna Yojana 31st Installment: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए नवंबर के बाद अब दिसंबर भी बड़ी राहत और सशक्तिकरण का महीना साबित होगा। सीएम मोहन यादव मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्त के रूप में प्रदेश भर की करोड़ों बहनों के खातो में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसी के साथ ही सरकार ने हाल ही में एक अहम घोषणा करते हुए बताया था कि अब उद्योगों में काम करने वाली लाड़ली बहनों को हर महीने अतिरिक्त 5000 रुपए दिए जाएंगे।