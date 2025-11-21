Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

बड़ी खबर: Ladli Behna Yojana में बड़े बदलाव की तैयारी, मोहन सरकार का नया कदम

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, विजन डॉक्यूमेंट-2047 के लक्ष्य को माना जा रहा बड़ी वजह...

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 21, 2025

Ladli Behna Yojana Big Update

Ladli Behna Yojana Big Update: मोहन सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव। (फोटो: सोशल मीडिया Modify by patrika)

Ladli Behna Yojana: प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को और सशक्त बनाने के लिए मोहन सरकार नया प्लेटफार्म लेकर आ रही है। यह लाड़ली बहना योजना के तहत ही आएगा। इसमें बहनों को उद्योग धंधे लगाने में अतिरिक्त छूट मिलेगी। वे चाहेंगी तो उन्हें मासिक किस्त का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। रोजगार व स्वरोजगार में योग्यता के आधार पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये सभी बदलाव उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर होंगे।

दरसअल, मप्र से लेकर अन्य राज्यों में भाजपा और एनडीए को चुनाव में संजीवनी देने का मूल आधार मानी जा रही लाड़ली बहना योजना में मोहन सरकार पहली बार बड़ा बदलाव करने जा रही है। योजना के मूल स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। यह काम महिला मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति के सुझावों के आधार पर होगा। समिति बनाने पर पिछली कैबिनेट में सहमति बन चुकी है।

ये होगी समिति

राज्य सरकार अब तक लागू की जा चुकी महिला सशक्तीकरण आधारित योजनाओं की समीक्षा करने जा रही है। यह काम महिलाओं और विशेषज्ञों को करना है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मंत्री संपत्तिया उइके, मंत्री कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी व राधा सिंह को शामिल किया जाएगा। समिति गठित करने संबंधी प्रस्ताव बनाया जा रहा है। यह समिति लाड़ली बहना योजना का सूक्ष्मतम अध्ययन करते हुए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगी।

बदलाव की वजह है विजन डॉक्यूमेंट- 2047 के लक्ष्य

विजन डॉक्यूमेंट-2047 के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 2029 तक 27.7 लाख करोड़ और 2047 तक 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है। अभी प्रति व्यक्ति आय 1.6 लाख है। इसे सरकार 2029 तक 3 लाख से अधिक और 2047 तक 22 लाख से अधिक करना चाहती है। सीएम डॉ. मोहन यादव का कहना है कि महिलाओं के आर्थिक रूप से संपन्न होने पर ही यह हो सकेगा। इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। यही वजह है कि सरकार महिला कल्याण और सशक्तीकरण से जुड़ी सभी योजनाओं (Ladli Behna Yojana) की समीक्षा करने जा रही है। इसमें मुख्य तौर पर लाड़ली बहना योजना भी है।

योजना में ये बदलाव संभव

अभी 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। यह राशि हर माह न देकर कुछ वर्षों की राशि एक मुश्त दी जा सकती है। ताकि यह उद्योग-धंधे लगाने में काम आए।

आगे योजना में शामिल करने के लिए शेष बहनों के लिए पंजीयन को खोला जा सकता है।

योजना को पूरी तरह बहनों की आर्थिक समृद्धि में बदला जा सकता है। ताकि मासिक किस्त से ज्यादा वे खुद कमा सकें।

इसके लिए बहनों को जनकल्याण की लगभग सभी योजनाओं में अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

यदि कोई बहना मासिक किस्त की बजाए, अन्य मदद चाहेंगी और वे उसके लिए योग्य होंगी तो उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।

लाड़ली बहना योजना में ऐसे बढ़ी राशि

-लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की शुरुआत मार्च 2023 में हुई। तब हर माह 1.29 करोड़ बहनों को 1000 रुपए दिए जाते थे।

-तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राशि में 250 रुपए की वृद्धि की और सितंबर 2023 से 1250 रुपए मिलने लगे।

-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 250 रुपए और बढ़ाने का ऐलान किया। 11 नवंबर को 2025 को कैबिनेट में मंजूरी मिली और इसी माह 1.26 करोड़ बहनों को 1500 रुपए ट्रांसफर किए।

अब तक लाड़लियों को 45 हजार करोड़ दिए

मध्य प्रदेश सरकार अब तक लाड़ली बहनों को 45 हजार करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित खर्च 20,450.99 करोड़ है। इसमें से भी आधी दी जा चुकी है। नवंबर 2025 से 250 रुपए बढ़ाने के बाद यह खर्च और बढ़ेगा। राज्य हर महीने लाड़लियों पर 1600 करोड़ खर्च कर रही है।

इधर, किस्त 3 हजार करने पर राजनीति

लाड़ली बहनों को दी जा रही किस्त (Ladli Behna Yojana) पर राजनीति जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कई बार मंचों से कह चुके हैं कि भाजपा ने बहनों को प्रति माह 3000 रुपए देने का वादा किया था। जवाब में भाजपा चरणवार बढ़ोतरी की बात करती रही है।

सिस्टम की गंभीर चूक… वन भूमि पर तना 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज विवादों में
दमोह
mp news

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी खबर: Ladli Behna Yojana में बड़े बदलाव की तैयारी, मोहन सरकार का नया कदम

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट, इन जिलों में दिन का पारा भी लुढ़का, 22, 23, 24 को चलेगी शीतलहर

Heavy Cold Alert
भोपाल

मोबाइल की लत दे रही गंभीर बीमारी, पॉपकॉर्न की तरह फूट रहा दिमाग, जानें लक्षण और उपचार

MP News what is Popcorn Brain Syndrome symptoms and prevention tips
भोपाल

IPS-IAS की बढ़ी चिंता, बचे हैं सिर्फ 13 दिन, खूब आ रही शिकायतें

MP News
भोपाल

कुत्ते की तेरहवीं, बंदर का अस्थि विसर्जन, मालिक के साथ तोते का अंतिम संस्कार… ये 3 किस्से पढ़कर रो देंगे आप

man and animal love
Patrika Special News

‘सरकारी जमीन’ में रहने वाले लोगों को मिलेंगे ‘पट्टे’, सर्वे शुरु

भोपाल
