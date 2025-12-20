बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है तगड़ा झटका, 10% से दाम ज्यादा बढ़ाने की तैयारी

बिजली कंपनी के सूत्रों की मानें तो एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने तीनों डिस्काम की तरफ से 30 नवंबर से पहले नियामक आयोग को ये पिटीशन सौंप दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम गोपनीय रखने की शर्त पर हवाला देते हुए कहा है कि, कंपनियों ने अनुमानित घाटे की भरपाई के लिए बिजली की दरों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति आयोग से मांगी है।