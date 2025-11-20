सिस्टम की गंभीर चूक… वन भूमि पर तना 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज विवादों में

MP News: सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला प्रशासन की गड़बड़ी से बरपटी क्षेत्र में करीब 400 करोड़ रुपए से बन रहा मेडिकल कॉलेज विवादों में घिर गया है। प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के लिए जो ३० एकड़ जमीन दी, वह राजस्व के बजाय रिजर्व फॉरेस्ट की निकली। जिम्मेदारों ने इस जमीन पर इमारत खड़ी करने से पहले न तो वन विभाग से एनओसी ली और ही कोई तालमेल ही किया। जिम्मेदारों ने ताबड़तोड़ रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर विशालकाय बिल्डिंग का करीब 80 प्रतिशत स्ट्रक्चर तान दिया।