एमपी में कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

constable death suspicious circumstances
MP News: मध्यप्रदेश के दमोह में सिटी कोतवाली क्षेत्र के फुटेरा वार्ड में एक कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कॉन्स्टेबल का नाम रूपेश साहू है जो कि दमोह के ही रहने वाले थे और सागर कोतवाली में कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थ थे। रविवार को परिजन उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।
सागर में पदस्थ आरक्षक रूपेश अवकाश पर दमोह स्थित अपने घर आया हुआ था। रूपेश की पत्नी नीता जिला अस्पताल में नर्स है, जबकि उसके तीन बच्चे भी हैं। साथ ही माता-पिता व अन्य भी परिवार में है। रविवार सुबह रूपेश साहू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर द्वारा साहू को मृत घोषित कर दिया गया। मामले की सूचना पर साहू के अन्य परिजन, रिश्तेदार और पुलिस भी अस्पताल पहुंचे ।
मामले में मृतक के चचेरे भाई सजल साहू ने बताया कि भाई की मौत कैसे हुई, क्या कारण है, यह तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई जहरीले पदार्थ खाया है। प्रकरण में सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम है। मौत का कारण फिलहाल अज्ञात बना हुआ है। सीएसपी एचआर पांडेय का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे प्रकरण का खुलासा संभव है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।
