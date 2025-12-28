एमपी में कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

MP News: मध्यप्रदेश के दमोह में सिटी कोतवाली क्षेत्र के फुटेरा वार्ड में एक कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कॉन्स्टेबल का नाम रूपेश साहू है जो कि दमोह के ही रहने वाले थे और सागर कोतवाली में कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थ थे। रविवार को परिजन उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।