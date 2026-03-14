MP News: दोस्त को वीडियो कॉल लगाकर फांसी के फंदे पर झूला युवक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मृतक यह भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसने संबंधित व्यक्ति को पहले करीब दो लाख रुपये दे दिए थे, इसके बावजूद उससे 50 हजार रुपये और मांगे जा रहे थे, जिससे वह काफी परेशान था।

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।