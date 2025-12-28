28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह में युवक की हत्या कर शव बाईपास किनारे फेका

बायपास पर मिला युवक का शव, मृतक के गले, पैर में मिले चोट के निशान हत्या कर शव फेंकने का अंदेशा, एसपी ने मौके पर पहुंचकर की जांच

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Dec 28, 2025

Damoh murder case

Damoh Bypass murder case

दमोह. सिटी कोतवाली क्षेत्र के पीएम आवास कॉलोनी के पास बायपास किनारे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना रविवार सुबह पुलिस को दी गई। सीमा का मामला होने पर दमोह देहात और सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। इस बीच एसपी, सीएसपी ने मौके पर पहुंचकर अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए है। पहली नजर में मामला हत्या का लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि रात के समय हत्या कर यहां शव को फेंका गया है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है। साथ ही पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कही है।

प्रकरण में बताया गया है कि रविवार सुबह कंकाली माता से धरमपुरा निकली रोड और मुख्य बायपास रोड के बीच पीएम आवास कॉलोनी के सामने शव पड़ा मिला। देर शाम मृतक की पहचान बटियागढ़ थाना क्षेत्र निवासी सूरज राजपूत के रूप में हुई है। मृतक के गले, पैर सहित शरीर में अन्य चोटों के निशान मिले है, जिसके आधार पर मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। मौके पर जांच करने के बाद बताया गया कि मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, ऐसे में कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार किया। शाम ५ बजे तक पुलिस की टीमों ने अलग-अलग बिंदुओं पर जांच शुरू की।

एसपी ने की स्पॉट पर जांच, दिए निर्देश


एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बारीकी से मामले की जांच की। साथ ही कुछ बिंदुओं पर टीआई को निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि पहली नजर में मौत के कारण नहीं बताया जा सकता है। पैर और गले में चोट है। साक्ष्य संलग्न किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि यह एरिया निश्चित ही शहर के पास है, लेकिन यहां काफी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी आ रही है। यहां पर ४४ कैमरे भी पुलिस ने लगाए हैं, सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए जल्द की प्रकरण में खुलासा किया जाएगा।

पहले भी यहां सामने आ चुके है अपराध


सिटी कोतवाली की सीमा और सड़क के दूसरे ओर देहात थाना क्षेत्र में बसे पीएम आवास कॉलोनी क्षेत्र में लगातार अपराध सामने आ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में यहां दो बड़ी चाकूबाजी, मारपीट, चोरी जैसी वारदातें सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने भी बीते दिनों यहां संयुक्त रूप से कॉलोनी में दबिश देकर लोगों को सचेत किया था। साथ ही अपराधियों को पकड़ा था, लेकिन इसके बाद भी यहां घटनाक्रम रुकने के नाम नहीं ले रहे है। एसपी सोमवंशी ने कहा कि क्षेत्र में पुलिस चौकी की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 09:39 pm

Published on:

28 Dec 2025 09:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में युवक की हत्या कर शव बाईपास किनारे फेका

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

damoh
दमोह

दमोह जिला अस्पताल : तीन महिलाओं ने अपने खर्च पर बदली वार्ड की सूरत

जिला अस्पताल में सेवा की अनूठी मिसाल:
दमोह

दमोह की हजारी तलैया में मछलियां मरने से हड़कंप

तालाब के पानी में जहर मिलाने की आरोप, पानी के उपयोग पर रोक, ठंड की वजह से पानी में ऑक्सीजन लेवल कम होना भी बताई जा रही मौत की वजह
दमोह

दमोह में धान खरीदी में धांधली : 2 क्विंटल धान में ढाई किलो अधिक कर रहे तौल

दमोह में धान खरीदी में धांधली
दमोह

दमोह नगर पालिका में परिसीमन: अध्यक्ष ने 11 बिंदुओं पर लगाई आपत्ति

delimitation Nagar Palika Damoh
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.