दमोह में युवक की हत्या कर शव बाईपास किनारे फेका

Damoh Bypass murder case
दमोह. सिटी कोतवाली क्षेत्र के पीएम आवास कॉलोनी के पास बायपास किनारे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना रविवार सुबह पुलिस को दी गई। सीमा का मामला होने पर दमोह देहात और सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। इस बीच एसपी, सीएसपी ने मौके पर पहुंचकर अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए है। पहली नजर में मामला हत्या का लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि रात के समय हत्या कर यहां शव को फेंका गया है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है। साथ ही पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कही है।
प्रकरण में बताया गया है कि रविवार सुबह कंकाली माता से धरमपुरा निकली रोड और मुख्य बायपास रोड के बीच पीएम आवास कॉलोनी के सामने शव पड़ा मिला। देर शाम मृतक की पहचान बटियागढ़ थाना क्षेत्र निवासी सूरज राजपूत के रूप में हुई है। मृतक के गले, पैर सहित शरीर में अन्य चोटों के निशान मिले है, जिसके आधार पर मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। मौके पर जांच करने के बाद बताया गया कि मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, ऐसे में कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार किया। शाम ५ बजे तक पुलिस की टीमों ने अलग-अलग बिंदुओं पर जांच शुरू की।
एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बारीकी से मामले की जांच की। साथ ही कुछ बिंदुओं पर टीआई को निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि पहली नजर में मौत के कारण नहीं बताया जा सकता है। पैर और गले में चोट है। साक्ष्य संलग्न किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि यह एरिया निश्चित ही शहर के पास है, लेकिन यहां काफी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी आ रही है। यहां पर ४४ कैमरे भी पुलिस ने लगाए हैं, सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए जल्द की प्रकरण में खुलासा किया जाएगा।
सिटी कोतवाली की सीमा और सड़क के दूसरे ओर देहात थाना क्षेत्र में बसे पीएम आवास कॉलोनी क्षेत्र में लगातार अपराध सामने आ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में यहां दो बड़ी चाकूबाजी, मारपीट, चोरी जैसी वारदातें सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने भी बीते दिनों यहां संयुक्त रूप से कॉलोनी में दबिश देकर लोगों को सचेत किया था। साथ ही अपराधियों को पकड़ा था, लेकिन इसके बाद भी यहां घटनाक्रम रुकने के नाम नहीं ले रहे है। एसपी सोमवंशी ने कहा कि क्षेत्र में पुलिस चौकी की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
दमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग