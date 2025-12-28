दमोह में युवक की हत्या कर शव बाईपास किनारे फेका

दमोह. सिटी कोतवाली क्षेत्र के पीएम आवास कॉलोनी के पास बायपास किनारे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना रविवार सुबह पुलिस को दी गई। सीमा का मामला होने पर दमोह देहात और सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। इस बीच एसपी, सीएसपी ने मौके पर पहुंचकर अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए है। पहली नजर में मामला हत्या का लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि रात के समय हत्या कर यहां शव को फेंका गया है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है। साथ ही पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होने की बात कही है।