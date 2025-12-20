क्रिसमस का विरोध, यहां सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष बोले- ‘सम्मान करना है तो..’

बता दें कि, राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने क्रिसमस पर विरोध जताया। कमेटी के अध्यक्ष शमशुल हसन का कहना है कि, हमारा सीधा सा विरोध ये है कि, सभ्यता एकता को जो खतरा पश्चिम में सभ्यताओं से उत्पन्न हुआ है, उसको उसके लिए हम लोग जागरुक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के तमाम हमारे बहन बेटी बच्चे जो उसे पश्चिमी सभ्यता की ओर चले गए उनको वापस जोड़ने का काम करें। जो इस विदेशी सभ्यता को अपने मुल्क से बाहर करें। क्योंकि हमारे देश की नारी सब पर भारी है।