पहली बार एमपी में महिला कैदियों के लिए शुरू होे रही OPEN JAIL

Open Jail for Women Prisoners: महिला कैदियों के लिए जेल विभाग ने अपने मैन्युअल बदलने की तैयारी की है। अब तक प्रदेश में सिर्फ पुरुष बंदियों के लिए खुली जेल थी, लेकिन सरकार की मुहर के बाद मध्यप्रदेश तीसरा ऐसा राज्य हो जाएगा, जहां महिला कैदियों को भी खुली जेल में रखा जाएगा। अब तक महाराष्ट्र और राजस्थान में ही ऐसा है। जेल विभाग के इस संसोधन के बाद प्रदेश की जेलों में बंद 1600 महिला कैदी भी सजा अवधि में खुली हवा में सांस ले पाएंगी। विभाग की नई प्रस्तावित नियमावली के अनुसार, इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन महिला कैदियों को ही मिलेगा, जिन्होंने या तो कुल सजा की दो तिहाई अवधि पूरी की है या जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है।