एमपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती पर बड़ा अपडेट, 4767 पदों के लिए मांगे आवेदन

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती के लिए मांगे आवेदन
MP News- मध्यप्रदेश में बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रदेश में कुल 4767 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के ये सभी पद पूर्णतः अस्थाई, मानदेय आधारित एवं मानसेवी होंगे जिनके लिए पात्र महिलाओं की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 (फेज-2) के अंतर्गत की जा रही है। इच्छुक एवं पात्र आवेदिकाए MP Online द्वारा विकसित “चयन पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल से 31 दिसंबर 2025 से आवेदन दिए जा सकेंगे।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 1573 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 3194 आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पद खाली हैं। इनमें दिसंबर 2025 तक के रिक्त पदों के साथ-साथ जनवरी 2026 से जून 2026 तक संभावित रिक्तियां भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 4767 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरु होगी और 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी (12वीं उत्तीर्ण) निर्धारित की गई है। इसके साथ ही 01 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। निर्देशानुसार आवेदिका का उसी गांव अथवा नगरीय वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, जहां रिक्त पद की पूर्ति की जानी है। आवेदन शुल्क ₹100/- एवं 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है। आवेदिकाएं स्वयं MP Online पोर्टल पर जाकर या अधिकृत कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार MP Online से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-6720208 जारी किया गया है। रिक्त पदों का विवरण, भर्ती से संबंधित नियम, शर्तें, पात्रता एवं अन्य आवश्यक जानकारी चयन पोर्टल (https://chayan.mponline.gov.in) तथा विभागीय वेबसाइट mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध हैं।
