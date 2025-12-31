31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती पर बड़ा अपडेट, 4767 पदों के लिए मांगे आवेदन

MP News- आंगनवाड़ी में होगी भर्ती, एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल से 31 दिसंबर 2025 से दिए जा सकेंगे आवेदन

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 31, 2025

recruitment of 4767 Anganwadi workers and assistants in MP

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती के लिए मांगे आवेदन

MP News- मध्यप्रदेश में बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रदेश में कुल 4767 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के ये सभी पद पूर्णतः अस्थाई, मानदेय आधारित एवं मानसेवी होंगे जिनके लिए पात्र महिलाओं की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 (फेज-2) के अंतर्गत की जा रही है। इच्छुक एवं पात्र आवेदिकाए MP Online द्वारा विकसित “चयन पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल से 31 दिसंबर 2025 से आवेदन दिए जा सकेंगे।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 1573 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 3194 आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पद खाली हैं। इनमें दिसंबर 2025 तक के रिक्त पदों के साथ-साथ जनवरी 2026 से जून 2026 तक संभावित रिक्तियां भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 4767 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरु होगी और 10 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी निर्धारित

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी (12वीं उत्तीर्ण) निर्धारित की गई है। इसके साथ ही 01 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। निर्देशानुसार आवेदिका का उसी गांव अथवा नगरीय वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, जहां रिक्त पद की पूर्ति की जानी है। आवेदन शुल्क ₹100/- एवं 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है। आवेदिकाएं स्वयं MP Online पोर्टल पर जाकर या अधिकृत कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

समस्या के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-6720208 जारी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार MP Online से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-6720208 जारी किया गया है। रिक्त पदों का विवरण, भर्ती से संबंधित नियम, शर्तें, पात्रता एवं अन्य आवश्यक जानकारी चयन पोर्टल (https://chayan.mponline.gov.in) तथा विभागीय वेबसाइट mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती पर बड़ा अपडेट, 4767 पदों के लिए मांगे आवेदन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लाठीचार्ज के बाद पलटी सियासत: कोई CM बना…कोई सत्ता से हुआ बाहर; पढ़े दिग्गजों के दिलचस्प किस्से

mp news
Patrika Special News

CM मोहन यादव ने बदले 70 जगहों के नाम... जिले, शहर और गांवों को मिली नई पहचान, देखें पूरी लिस्ट

CM Mohan Yadav places name changed in 2025 mp news
भोपाल

दूषित पानी पीने से हुई 8 मौतों के बाद जागा प्रशासन, सर्वे टीम को 2700 घरों में मिले 1200 से ज्यादा बीमार

Indore Contaminated Water Case
भोपाल

नये साल में तगड़ा झटका, स्मार्ट मीटर समेत चुकाना होगा बिल, नए टैरिफ में महंगी बिजली

MP News Electricity Bill Give Shock to MP Consumers
भोपाल

PM आवास योजना: हितग्राहियों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, 5 बार होगी जियो टैगिंग

PM Awas Yojana
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.