एमपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती पर बड़ा अपडेट, 4767 पदों के लिए मांगे आवेदन

MP News- मध्यप्रदेश में बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रदेश में कुल 4767 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के ये सभी पद पूर्णतः अस्थाई, मानदेय आधारित एवं मानसेवी होंगे जिनके लिए पात्र महिलाओं की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 (फेज-2) के अंतर्गत की जा रही है। इच्छुक एवं पात्र आवेदिकाए MP Online द्वारा विकसित “चयन पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल से 31 दिसंबर 2025 से आवेदन दिए जा सकेंगे।