नये साल में तगड़ा झटका, स्मार्ट मीटर समेत चुकाना होगा बिल, नए टैरिफ में महंगी बिजली

Electricity Bill: बिजली का प्रस्तावित टैरिफ लागू हुआ तो पहली बार 150 यूनिट से अधिक खपत करने वालों का बिल सात रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा की दर से बनेगा। अभी 150 यूनिट तक बिजली खपत पर प्रति यूनिट 6.53 रुपए की दर से बिल बनता है। नई प्रस्तावित दर 7.31 रुपए प्रति यूनिट है। शहर के साढ़े तीन लाख बिजली उपभोक्ता 150 यूनिट बिजली खपत के दायरे में है। ऐसे में इन्हें हर माह करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए अतिरिक्त बिजली बिल भुगतान करना होगा।
उपभोक्ताओं पर कंपनी बिजली बम फोड़ेगी। तय टैरिफ के अनुसार फिक्सचार्ज, प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत सुरक्षा प्रभार को शामिल किया जाता है। नए टैरिफ में कंपनियों ने स्मार्ट मीटर का खर्च भी जोड़ा है। यानि ये फ्री नहीं रहेंगे। इनके नाम से भी बिल में चार्ज जोड़ा जाएगा। ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरह बिजली का झटका लगने वाला है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिल में बढ़ोतरी से 1916 करोड़ रुपए की बड़ी राशि निकालेगी। एआरआर में इसका जिक्र किया गया है। प्रदेशकी तीन कंपनियां छह हजार 44 करोड़ रुपए बिल में बढ़ोतरी करके निकालना चाहती है।
बिजली दर को लेकर एआरआर में खर्च और लाभ स्पष्ट तौर पर दर्ज है। आयोग इस पर आमजन से सुनवाई करके ही निर्णय लेगा।
-क्षितिज सिंघल, एमडी, मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
