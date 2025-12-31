31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नये साल में तगड़ा झटका, स्मार्ट मीटर समेत चुकाना होगा बिल, नए टैरिफ में महंगी बिजली

Electricity Bill: शहर के 3.50 लाख उपभोक्ताओं पर हर माह 3.5 करोड़ का बोझ, नए टैरिफ में 7.31 रुपए यूनिट चुकाना होगा बिल, स्मार्ट मीटर के भी लगेंगे पैसे... समझें महंगी बिजली का गण

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 31, 2025

MP News Electricity Bill Give Shock to MP Consumers

MP News Electricity Bill Give Shock to MP Consumers(Photo:freepik)

Electricity Bill: बिजली का प्रस्तावित टैरिफ लागू हुआ तो पहली बार 150 यूनिट से अधिक खपत करने वालों का बिल सात रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा की दर से बनेगा। अभी 150 यूनिट तक बिजली खपत पर प्रति यूनिट 6.53 रुपए की दर से बिल बनता है। नई प्रस्तावित दर 7.31 रुपए प्रति यूनिट है। शहर के साढ़े तीन लाख बिजली उपभोक्ता 150 यूनिट बिजली खपत के दायरे में है। ऐसे में इन्हें हर माह करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए अतिरिक्त बिजली बिल भुगतान करना होगा।

उपभोक्ताओं पर कंपनी बिजली बम फोड़ेगी। तय टैरिफ के अनुसार फिक्सचार्ज, प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत सुरक्षा प्रभार को शामिल किया जाता है। नए टैरिफ में कंपनियों ने स्मार्ट मीटर का खर्च भी जोड़ा है। यानि ये फ्री नहीं रहेंगे। इनके नाम से भी बिल में चार्ज जोड़ा जाएगा। ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरह बिजली का झटका लगने वाला है।

बिल बढ़ोतरी से कंपनी निकालेगी 1916 करोड

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिल में बढ़ोतरी से 1916 करोड़ रुपए की बड़ी राशि निकालेगी। एआरआर में इसका जिक्र किया गया है। प्रदेशकी तीन कंपनियां छह हजार 44 करोड़ रुपए बिल में बढ़ोतरी करके निकालना चाहती है।

बिजली दर को लेकर एआरआर में खर्च और लाभ स्पष्ट

बिजली दर को लेकर एआरआर में खर्च और लाभ स्पष्ट तौर पर दर्ज है। आयोग इस पर आमजन से सुनवाई करके ही निर्णय लेगा।

-क्षितिज सिंघल, एमडी, मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

ये भी पढ़ें

आंत के टुकड़े से बना दिया प्राइवेट पार्ट, 21 साल की युवती को डॉक्टर्स ने दी नई जिंदगी
सागर
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 11:10 am

Published on:

31 Dec 2025 11:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नये साल में तगड़ा झटका, स्मार्ट मीटर समेत चुकाना होगा बिल, नए टैरिफ में महंगी बिजली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM मोहन यादव ने बदले 70 जगहों के नाम... जिले, शहर और गांवों को मिली नई पहचान, देखें पूरी लिस्ट

CM Mohan Yadav places name changed in 2025 mp news
भोपाल

दूषित पानी पीने से हुई 8 मौतों के बाद जागा प्रशासन, सर्वे टीम को 2700 घरों में मिले 1200 से ज्यादा बीमार

Indore Contaminated Water Case
भोपाल

PM आवास योजना: हितग्राहियों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, 5 बार होगी जियो टैगिंग

PM Awas Yojana
भोपाल

फफक कर रो पड़ी बहन, बोली, प्रधानमंत्री जी, मेरा भाई कतर जेल में… उसे वापस ले आइए…

MP news Navy Officer Sister Appeal To pm Modi
भोपाल

दिसंबर में शीतलहर ने इन शहरों में तोड़ा 25 साल का रिकॉर्ड, अभी और पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Cold Wave Broke 25 Year Record
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.