आंत के टुकड़े से बना दिया प्राइवेट पार्ट, 21 साल की युवती को डॉक्टर्स ने दी नई जिंदगी

MP News: बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने छतरपुर की 22 साल की युवती को नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने दो घंटे की जटिल सर्जरी कर युवती की आंत को 12 सेमी काटकर उससे कृत्रिम प्राइवेट पार्ट बना दिया। कुदरत ने उसे जन्म से ही यह कमी दी थी। वजाइनल एजेनेसिस नामक बीमारी के कारण बचपन से उसका आत्मविश्वास कम हो रहा था। इस सर्जरी ने वह सामान्य जीवन जी सकेगी। अफसोस कि मां नहीं बन सकेगी।