‘तेरा फूफा प्रेसिडेंट ही क्यों न हो…चालान तो कटेगा’ एडिशनल एसपी की सख्त कार्रवाई Video Viral

MP News Additional SP Video Viral: बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ अभियान के दौरान हुई घटना। ASP अनु बेनीवाल ने सख्ती से की कार्रवाई। (photo: patrika)
MP News Viral Video: मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर में ट्रैफिक एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह एक कार चालक को रोककर कहती नजर आ रही हैं कि तुम्हारे फूफा जी चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों न हों.. चालान तो होगा। वायरल वीडियो का यह पूरा घटनाक्रम वाहन चेकिंग के दौरान सामने आया।
दरअसल एडिशनल एसपी ने जिस कार चालक से यह बात कही, उसकी गाड़ी की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कार में काली फिल्म लगी पाई गई। वहीं बिना अनुमति के रखा गया बांस का एक डंडा भी मिला। हैरानी की बात तो ये थी कार पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ती देख यातायात अधिनियम के तहत कार चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।
एडिशनल एसपी ने जब कार की जांच की तो नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस दौरान कार चालक और उसके साथी ने एडिशनल एसपी को कुछ कहा। जिसके जवाब में अनु बेनीवाल पहले तो मुस्कुराईं और फिर डंडे को देखते हुए बोलीं कि तेरा फूफा चाहे प्रेसिडंट ही क्यों न हो चालान तो होगा ही।
ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज के पास हुई इस घटना में एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल वाहनों की जांच करने पहुंची थीं। इस दौरान शहर में बिना नंबर वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इस जांच अभियान में कुल 172 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। जिनसे 86 हजार रुपए से अधिक की राशि वसूली गई। इस कार्रवाई में झांसी रोड, मेला और कम्पू यातायात थानों ने भी कार्रवाई की।
