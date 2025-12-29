‘तेरा फूफा प्रेसिडेंट ही क्यों न हो…चालान तो कटेगा’ एडिशनल एसपी की सख्त कार्रवाई Video Viral

दरअसल एडिशनल एसपी ने जिस कार चालक से यह बात कही, उसकी गाड़ी की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कार में काली फिल्म लगी पाई गई। वहीं बिना अनुमति के रखा गया बांस का एक डंडा भी मिला। हैरानी की बात तो ये थी कार पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ती देख यातायात अधिनियम के तहत कार चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।