29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘तेरा फूफा प्रेसिडेंट ही क्यों न हो…चालान तो कटेगा’ एडिशनल एसपी की सख्त कार्रवाई Video Viral

MP News Viral Video: मध्य प्रदेश के ग्वालियर का मामला, एडिशनल एसपी का सख्ती से वाहनों की जांच करते वीडियो वायरल, कार जब्त कर भेजी थाने...

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Dec 29, 2025

MP News Additional SP Video Viral

MP News Additional SP Video Viral: बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ अभियान के दौरान हुई घटना। ASP अनु बेनीवाल ने सख्ती से की कार्रवाई। (photo: patrika)

MP News Viral Video: मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर में ट्रैफिक एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह एक कार चालक को रोककर कहती नजर आ रही हैं कि तुम्हारे फूफा जी चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों न हों.. चालान तो होगा। वायरल वीडियो का यह पूरा घटनाक्रम वाहन चेकिंग के दौरान सामने आया।

दरअसल एडिशनल एसपी ने जिस कार चालक से यह बात कही, उसकी गाड़ी की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कार में काली फिल्म लगी पाई गई। वहीं बिना अनुमति के रखा गया बांस का एक डंडा भी मिला। हैरानी की बात तो ये थी कार पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ती देख यातायात अधिनियम के तहत कार चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।

प्रेसिडेंट ही क्यों न हो चालान तो होगा ही

एडिशनल एसपी ने जब कार की जांच की तो नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस दौरान कार चालक और उसके साथी ने एडिशनल एसपी को कुछ कहा। जिसके जवाब में अनु बेनीवाल पहले तो मुस्कुराईं और फिर डंडे को देखते हुए बोलीं कि तेरा फूफा चाहे प्रेसिडंट ही क्यों न हो चालान तो होगा ही।

ये है पूरा मामला

ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज के पास हुई इस घटना में एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल वाहनों की जांच करने पहुंची थीं। इस दौरान शहर में बिना नंबर वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इस जांच अभियान में कुल 172 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। जिनसे 86 हजार रुपए से अधिक की राशि वसूली गई। इस कार्रवाई में झांसी रोड, मेला और कम्पू यातायात थानों ने भी कार्रवाई की।

ये भी पढ़ें

भोपाल, इंदौर, उज्जैन वालों के लिए खुशखबरी, अब कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म, ये है बड़ी वजह
भोपाल
Indian Railway good news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 11:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘तेरा फूफा प्रेसिडेंट ही क्यों न हो…चालान तो कटेगा’ एडिशनल एसपी की सख्त कार्रवाई Video Viral

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में सस्पेंडेड डिप्टी कलेक्टर से सजा कम कराने के नाम पर 3 लाख की ठगी

deputy collector arvind singh
ग्वालियर

गृहमंत्री Amit Shah के आने से पहले बनाई ‘करोड़ों’ की रोड, 3 दिन में ही उखड़ी

amit shah visit newly constructed road crumbles gwalior mp news
ग्वालियर

नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर, हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, आपके शहर में ऐसे होगी चेकिंग

Gwalior News
ग्वालियर

विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर: सीबीएसई से एमपी बोर्ड में शिफ्ट होने पर टीसी के लिए काउंटर साइन की जरूरत नहीं

सीबीएसई से एमपी बोर्ड में शिफ्ट होने पर टीसी के लिए काउंटर साइन की जरूरत नहीं
ग्वालियर

कैदियों पर कसेगी ‘डिजिटल नकेल’… जेल में एंट्री पर होगी बायोमेट्रिक स्कैनिंग, हर बंदी की बनेगी ‘कुंडली’ अपराध करने पर मिनटों में होगी पहचान

biometric scaning in jail
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.