लाठीचार्ज के बाद पलटी सियासत: कोई CM बना…कोई सत्ता से हुआ बाहर; पढ़े दिग्गजों के दिलचस्प किस्से

कुछ प्रत्यक्षदर्शी किसान कहते हैं कि किसान और सीआरपीएफ के जवानों के बीच एक मामूली झड़प हो गई थी। जिसके बाद जवानों ने किसानों पर गोलियां चला दीं। हालांकि, जब एसपी की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया था। न्यायिक जांच आयोग (जैन आयोग) के अध्यक्ष जेके जैन के सामने सीएसपी ने अपना बयान दर्ज कराया था कि उन्होंने ना तो कोई फायरिंग का आदेश दिया था और ना ही उनके सामने कोई फायरिंग हुई थी। सीएसपी ने जो बयान दर्ज कराए थे। उसमें बताया गया था कि पार्श्वनाथ चौपाटी पर वहां पर 2 हजार की संख्या में प्रदर्शनकारी देशी कट्टे, हाथियार और पेट्रोल बम के साथ मौजूद थे।



कांग्रेस ने उस वक्त जोरों-शोरों से पूरे प्रदेश में प्रचार किया। कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जीतू पटवारी, अजय सिंह राहुल समेत कई नेताओं में घूम-घूम कर प्रचार किया। कांग्रेस ने कर्जमाफी की बदौलत सरकार बनाई। कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए और शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना पड़ा।



हालांकि, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार चल पाई। रूठे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानने की कोशिश में जुटी कांग्रेस असफल रही और सिंधिया ने भाजपा का दामन थाम दिया। जिसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी।