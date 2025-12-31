सीएम मोहन यादव का फैसला..MP में बदले गए 70 जगहों के नाम, देखें पूरी लिस्ट

मुरादपुर - मुरलीपुर - हाटपिपल्या

हैदरपुर - हिरापुर - हाटपिपल्या

शमशाबाद - श्यामपुर - हाटपिपल्या

आमलाताज - आमला सिरमोर - हाटपिपल्या

हरजीपुरा - हर्षपुर - हाटपिपल्या

रांडीपुरा - रानीपुरा - हाटपिपल्या

इस्माईल खेडी - ईश्वरपुर - हाटपिपल्या

इलासखेडी - नाहरगढ़ - देवास

जलालखेडी - शिवगढ़ - देवास

मोचीखेड़ी - मोहनखेडा - देवास

इस्लाम नगर - ईश्वर नगर - देवास

मुरादपुर - कडवाखेडी - हाटपिपल्या

घटिया गयासुर - देवधाम घटिया - हाटपिपल्या

पीर पाडलिया - पवन पाडलिया - सोनकच्छ

चांदगढ़ - चंद्रगढ़ - टोंकखुर्द

नोसराबाद - अवधपुरी - सोनकच्छ

इस्लामपुरा मुंडला - रामपुर मुंडला - सोनकच्छ

खोनपुर पीपलिया - फार्म पीपलिया - सोनकच्छ

मोहम्मदपुर- मोहनपुर - देवास

अजिजखेड़ी - अजितखेड़ी- देवास

आजमपुर- अवधपुर- देवास

अलीपुर - रामपुर- देवास

बापचा नायता - बापचापुरा- देवास

नबीपुर – नयापुरा – देवास

मिर्जापुर- मीरापुर - हाटपिपल्या

अकबरपुर- अंबिकापुर - हाटपिपल्या

सालमखेड़ी - सावनखेडी - देवास

हेबतपुरा- हिम्मतपुरा- देवास

निजामडी - निरखेडी- टॉकखुर्द

फतेहपुरा खेड़ा - विजयपुर खेड़ा- टॉकखुर्द

फतनपुर - विजयपुर - टोंकखुर्द

कल्लूखेड़ी - कालुखेडी - टोंकखुर्द

मोहम्मद खेड़ा- मोहन खेडा- टोंकखुर्द

निपानिया हुर-हुर- निपानिया हर-हर- सोनकच्छ

मोहम्मद पुर- गंगा नगर- सोनकच्छ

मिरजापुर - मीरापुर - टोंकखुर्द

नोसराबाद - द्वारकापुरी- सोनकच्छ

रसूलपुर - रामपुर - देवास नगर

ईस्माइलखेडी- ईश्वरपुर - बागली

पिपल्या जान- खेडा पिपल्या- बागली

मौला- मोहनपुरा - खातेगांव

अजनास - अजयपुर- खातेगांव

तमखान- कान्हापुरा - खातेगांव

मिर्जापुर - मीरापुर- खातेगांव

संदलपुर - चंदनपुर - खातेगांव

सलामत पुरा- श्रीरामपुरा- सतवास

रेहमान पुरा- हनुमानपुरा- सतवास

सिंकदर खेडी - शिवखेडी- सतवास

फतेहगढ- विजयगढ- सतवास

मिर्जापुर - मीरापुर- उदयनगर

दावद- देवनगर- कन्नौद

मसनपुरा- मदनपुरा- कन्नौद

अतवास - अजयवास- सतवास

कांटाफोड- कांतापुर- कांटाफोड़