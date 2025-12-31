31 दिसंबर 2025,

बुधवार

सीहोर

नए साल में लगेगी सौगातों की झड़ी, मिलेंगे ‘500 करोड़’ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

MP News: सरकार नए साल में करीब ₹500 करोड़ खर्च करेगी। अमृत 2.0 के तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीवरेज प्रोजेक्ट है। इसे लेकर जिला स्तर पर मीटिंग चल रही हैं।

सीहोर

image

Akash Dewani

Dec 31, 2025

development projects worth 500 crore new year 2026 sehore mp news

development projects of 500 crore to be announced in sehore (फोटो- सीहोर कलेक्टर सोशल मीडिया)

New Year 2026: नया साल 2026 कई सौगात लेकर आने वाला है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार के संसाधन पर नए साल में सरकार करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विकास के पहिया को गति मिलेगी। जिला स्तर पर विकास और निर्माण कार्य को समय सीमा में खत्म कराने के लिए डेडलाइन तक सोमवार को टीएल बैठक में अफसरों को निर्देश दिए कि निर्माण दी गई है।

सीहोर कलेक्टर बालागुरु के ने सोमवार को टीएल बैठक में अफसरों को निर्देश दिए कि निर्माण और विकास कार्य समय पर पूर्ण होने चाहिए। जिन कार्य की गति धीमी है, उसे तेज कराया जाए और अफसर निरंतर मॉनीटरिंग करें। (MP News)

500 करोड़ के विकास विकास कार्यों पर चल रहा काम

सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने बताया कि नगर पालिका नए साल में करीब 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य (Development Projects) की योजना पर काम कर रही है। सबसे बड़ा काम अमृत 2.0 में सीवरेज प्रोजेक्ट का है। इसके अलावा इछावर रोड पर 5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

नगर पालिका के अलावा पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने 9 सड़क निर्माण के लिए करीब 120 करोड़ रुपए की कार्ययोजना बना रखी है। पीडब्ल्यूडी के जीए अतिरखीने का काम चालू हो गया है, नए साल बताया कि चूना पुचामा लसुडिया रोड में शहर को इसकी सौगात मिलेगी।

साल 2026 में मिलेंगी सौगातें

1: दो विभाग को मिलेंगे नए भवन

जिले में 4 करोड़ 22 लाख 89 लाख रुपए की लागत से जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र भवन और इछावर में 5 करोड़ 25 लाख 67 हजार रुपए की लागत से जनपद पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। निर्माण कार्य के लिए भूमिपूजन हो चुका है। साल 2026 में दी सरकारी भवन की सौगात मिलेगी।

2: विद्यार्थियों को मिलेगी आधुनिक लैब

अहमदपुर, खण्डवा उलझावन,खामखेड़ा जत्रा, कुरावर, लौरासकला. फूडरा, सिद्दीकगंज आदि हासे स्कूल में 6.57 करोड़ से केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी लैब का निर्माण किया जा रहा है। 11 सरकारी स्कूल के लिए 59.73 लाख से राशि स्वीकृत की गई है। साल 2026 में विद्यार्थियों को आधुनिक लैब की सौगात मिलेगी।

3: शहर को मिलेगा अमृत 2.0

सीहोर में 21 करोड़ 01 लाख रुपए लागत के अमृत 2.0 योजना के तहत सीवरेज प्रोजेक्ट का काम किया जाएगा। 3 करोड़ 50 लाख रुपए लागत के मल्टीपरपज स्विमिंग पूल एवं जिम निर्माण कार्य किया जाना है। नगर पालिका ने साल 2026 के लिए करीब 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य की योजना है।

साल 2025 में जिले को मिला

  • 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक सिविल अस्पताल को मिलाकर कुल 38 उप स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक से प्रमाणित किया गया है।
  • जिले ने धान एवं गेहूं उपार्जन में लगभग 5.5 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन कर किसानों को 1,300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है।
  • भवन निर्माण एवं आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में 37 कार्य को 100.63 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। (MP News)
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 27.85 किलोमीटर सड़क और 3 पुलों का निर्माण किया गया है।

खबर शेयर करें:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

