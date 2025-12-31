नए साल में लगेगी सौगातों की झड़ी, मिलेंगे ‘500 करोड़’ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

New Year 2026: नया साल 2026 कई सौगात लेकर आने वाला है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार के संसाधन पर नए साल में सरकार करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विकास के पहिया को गति मिलेगी। जिला स्तर पर विकास और निर्माण कार्य को समय सीमा में खत्म कराने के लिए डेडलाइन तक सोमवार को टीएल बैठक में अफसरों को निर्देश दिए कि निर्माण दी गई है।