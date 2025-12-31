एक्शन में कलेक्टर! कर्मचारियों की रोकी वेतनवृद्धि, 7 दिनों की सैलरी भी काटी

rajgarh collector suspends employee pay hikes (फोटो- राजगढ़ कलेक्टर सोशल मीडिया)
Collector Action: आम जनता की समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रति मंगलवार 'संवाद से समाधान' कार्यक्रम चला रखा है। यह कार्यक्रम जनसुनवाई से पूर्व आयोजित किया जाता है। इसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और शिकायतकर्ता आमने सामने बैठकर शिकायतों का समाधान करते हैं। इस सप्ताह श्रम विभाग से संबंधित पांच शिकायतो की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने स्वयं प्रत्येक शिकायत को व्यक्तिगत रूप से सुना और मौके पर ही उसका समाधान कराया। यह पहल न केवल अधिकारियों में जवाबदेही स्थापित कर रही है, बल्कि आम नागरिकों और जिला प्रशासन के बीच सीधा संवाद भी स्थापित कर रही है। 'संवाद से समाधान' ने आमजन के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास और पारदर्शिता को और मजबूत किया है। (mp news)
शिकायतकर्ता गोविंदसिंह राजपूत ने बताया कि रमेश परमार की सामान्य मृत्यु पर संबल कार्ड के अंतर्गत हितग्राही संतोषबाई को संबल योजना का लाभ आज तक नहीं मिला। कलेक्टर ने शिकायत सुन सीईओ जनपद नरसिंहगढ़ को निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करें। साथ ही हितग्राही का सात दिवस में भुगतान करने के निर्देश दिए।
नाथूलाल जाटव ने बताया कि बद्रीलाल पिता लक्ष्मण जाटव की मौत 24 फरवरी 2025 को हुई थी। 2 मार्च को अंत्येष्टि सहायता के लिए नगर परिषद पचोर में आवेदन दिया था लेकिन आज तक सहायता राशि नहीं मिली। कलेक्टर ने सीएमओ पचोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। शाखा प्रभारी मांगीलाल गुर्जर की एक वेतन वृद्धि रोकने व कम्प्यूटर ऑपरेटर का सात दिवस का वेतन काटने (Salary Deducted) के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता बृजेश अंगर ने बताया कि वार्ड-15 नगर पालिका नरसिंहगढ़ की आवेदिका भौरीबाई ने 20 सितंबर 2024 को अंत्येष्टि सहायता राशि का आवेदन दिया गया था। राशि नहीं मिली। जिस पर कलेक्टर ने 10 हजार की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए।
रेखा गुजराती ने बताया कि गीताबाई के बालक अंबाराम बागरी की मृत्यु 14 जनवरी 2023 को सड़क हादसे में हुई बी। संबल योजना का लाभ आज तक नहीं मिला। शिकायत की जांच में सीईओ सारंगपुर ने बताया गया कि राशि स्वीकृत हो गई है। तकनीकि कारण से ईपीओ फेल होने से भुगतान न हो सका। कलेक्टर ने सात विवस में भुगतान कराने के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ता चैनसिंह तोमर ने बताया कि मेरे भाई रोशन तोमर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद आज तक संबल योजना की राशि नहीं मिली। जांच में सीईओ जनपद राजगढ़ ने बताया कि दुर्घटना की एफआइआर 62 दिवस बाद हुई है। योजना में 60 दिवस के अंदर एफआइआर होना जरूरी है। संबल पोर्टल हितग्राही का आवेदन स्वीकार्य नहीं कर रहा। कलेक्टर ने हितग्राही को 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता रेडक्रॉस से प्रदान की। (mp news)
