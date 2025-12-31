एक्शन में कलेक्टर! कर्मचारियों की रोकी वेतनवृद्धि, 7 दिनों की सैलरी भी काटी

नाथूलाल जाटव ने बताया कि बद्रीलाल पिता लक्ष्मण जाटव की मौत 24 फरवरी 2025 को हुई थी। 2 मार्च को अंत्येष्टि सहायता के लिए नगर परिषद पचोर में आवेदन दिया था लेकिन आज तक सहायता राशि नहीं मिली। कलेक्टर ने सीएमओ पचोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। शाखा प्रभारी मांगीलाल गुर्जर की एक वेतन वृद्धि रोकने व कम्प्यूटर ऑपरेटर का सात दिवस का वेतन काटने (Salary Deducted) के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता बृजेश अंगर ने बताया कि वार्ड-15 नगर पालिका नरसिंहगढ़ की आवेदिका भौरीबाई ने 20 सितंबर 2024 को अंत्येष्टि सहायता राशि का आवेदन दिया गया था। राशि नहीं मिली। जिस पर कलेक्टर ने 10 हजार की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए।