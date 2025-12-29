5 जनवरी तक MP के बड़े मंदिर में ‘VIP दर्शन’ बंद, लाइन से करने होंगे दर्शन

baglamukhi temple vip darshan suspended in new year 2026 (फोटो- Patrika.com)
VIP Darshan Suspended: नए साल 2026 के मद्देनजर मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से एक में वीआईपी दर्शन बंद कर दिया गया है। आगर मालवा जिले के प्राचीन मां बगलामुखी मंदिर (Baglamukhi Temple) में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं।
रविवार को छुट्टियों के कारण 50,000 से अधिक श्रद्धालु मंदिर आए। नए साल और स्कूल की छुट्टियों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि की आशंका को देखते हुए वीआईपी दर्शन व्यवस्था को 5 जनवरी तक निलंबित कर दिया गया है। (MP News)
नववर्ष 2026 (New Year 2026) शुरू होने में दो दिन ही शेष हैं। ऐसे में मंदिर में दर्शानार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। रविवार सुबह से ही कतारें शुरू हो गई जो देर रात तक जारी रही। मंदिर प्रबंध समिति ने डोम परिसर में लगाए बैरिकेड्स दिनभर भक्तों से भरे रहे।
स्कूलों में अवकाश (School Holidays) शुरू हो गए है, 4 जनवरी तक रहेंगे। इसी बीच नववर्ष भी आ रहा है। ऐसे में सिद्धपीठ पर दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को हजारो भक्त माता के दरबार पहुंचे। दर्शन उपरांत सिद्धपीठ पर स्थित यज्ञशाला में हवन अनुष्ठान भी किए। सुबह से रात तक यज्ञशाला में हवनकुंड खाली नहीं रहे।
नववर्ष एवं स्कूल अवकाश के चलते दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन व्यवस्था बंद कर दी है। तहसीलदार एवं पदेन सचिव मंदिर प्रबंध समिति प्रियंक श्रीवास्तव ने बताया प्रतिदिन 50 हजार से एक लाख दर्शनार्थियों के आने की लभावना का लिकर बीआइपी दर्शन व्यवस्था 5 जनवरी तक बंद कर दी है।
सभी दर्शनार्थी कतार में लग कर ही दर्शन करेंगे। प्रत्येक दर्शनार्थी को 15 से 20 मिनट में दर्शन हो रहे है। वीआइपी दर्शन व्यवस्था के कारण आम दर्शनार्थियों को दर्शन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नवरात्र अथवा विशेष पर्व या अवकाश के दिनों वीआइपी दर्शन व्यवस्था बंद करने की मांग दर्शनार्थी लंबे समय से मांग कर रहे थे।
तहसीलदार ने बताया समिति ने पार्किंग व्यवस्था भी मजबूत की है। मंदिर के समीप एवं 1 नंबर व 2 नंबर पार्किंग के साथ ही तीर्थ यात्री सेवा सदन में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दोपहिया व चौपहिया के लिए अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
नववर्ष में भगवान महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने अधिक भीड़ होने पर चारधाम मंदिर पार्किंग से प्रवेश देने की बात कही है। कम भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय, नंदी गेट, महाकाल लोक, मानसरोवर भवन, फेसेलिटी सेंटर-1, नई टनल-1 से होते हुए गणेश मंडपम से दर्शन करना होगे। इसके बाद आपातकालीन द्वार से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि तिराहा होकर पुनः चारधाम पहुंचेंगे। इस दौरान करीब ढाई किमी का लंबा रास्ता श्रद्धालु तय कर चुके होंगे। प्रशासन ने करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है।
अगार मालवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
