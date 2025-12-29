5 जनवरी तक MP के बड़े मंदिर में ‘VIP दर्शन’ बंद, लाइन से करने होंगे दर्शन

नववर्ष में भगवान महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने अधिक भीड़ होने पर चारधाम मंदिर पार्किंग से प्रवेश देने की बात कही है। कम भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय, नंदी गेट, महाकाल लोक, मानसरोवर भवन, फेसेलिटी सेंटर-1, नई टनल-1 से होते हुए गणेश मंडपम से दर्शन करना होगे। इसके बाद आपातकालीन द्वार से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि तिराहा होकर पुनः चारधाम पहुंचेंगे। इस दौरान करीब ढाई किमी का लंबा रास्ता श्रद्धालु तय कर चुके होंगे। प्रशासन ने करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है।