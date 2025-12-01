एक्शन में सरकार: VIT से 7 दिनों मांगा जवाब, 3 हजार Gen-Z ने किया था प्रदर्शन

जांच रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज परिसर को एक किले की तरह रखा गया है। परिसर की चारदीवारी के भीतर प्रबंधन के स्वयं के कानून चलते हैं। किसी को भी उनके संबंध में बात करने, प्रतिक्रिया देने की अनुमति नहीं है। परिसर में किस तरह का तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। इसका बड़ा उदाहरण यह है कि सीहोर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मुख्य प्रवेश द्वार पर 2 घंटे रोककर रखा गया। वि‌द्यार्थियों ने समिति को अवगत कराया कि उन्हें शिकायत करने पर प्रताड़ित होने का खतरा बना रहता है।