VIT सीहोर में दूषित पानी से हड़कंप, छात्रों के समर्थन में मंत्री जी, लापरवाही के बाद रडार पर कॉलेज

VIT Sehore Update: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वीआइटी छात्रों का गुस्सा अब सीधा विधानसभा तक पहुंचा और वहां मंत्री जी छात्रों के समर्थन में नजर आए। परिसर में दूषित पानी से पीलिया फैलने की आशंका के बीच हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया था इस पर उनके खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने FIR दर्ज कराई थी। इस बीच उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी छात्र का भविष्य खराब नहीं होगा। किसी भी छात्र के भविष्य को नुकसान नहीं होगा।