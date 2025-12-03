खाद वितरण के दौरान जमकर बवाल, नायब तहसीलदार ने युवती को जड़ा थप्पड़- Video Viral

MP News: शहर में सटई रोड स्थित खाद वितरण केंद्र में बुधवार को खाद वितरण के दौरान बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब नायब तहसीलदार नीतू सिंघई ने एक युवती को थप्पड़ मार दिया। युवती गड़िया पटेल का आरोप है कि वह दो महीने से खाद लेने आ रही है, लेकिन उसे टोकन नहीं मिल रहा। जब उसने तहसीलदार से टोकन मांगा तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेंगे, केवल पुरुषों को दिए जाएंगे। दोबारा टोकन मांगने पर नायब तहसीलदार ने थप्पड़ मार दिया।