Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

खाद वितरण के दौरान जमकर बवाल, नायब तहसीलदार ने युवती को जड़ा थप्पड़- Video Viral

MP news: खाद वितरण केंद्र में खाद वितरण को लेकर हंगामा, दो महीने से खाद के टोकन के लिए काट रही चक्कर...

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Sanjana Kumar

Dec 03, 2025

MP News Chhatarpur Deputy Tesildar slapped scam

MP News Chhatarpur Deputy Tesildar slapped scam: बाएं से-युवती को थप्पड़ मारती नायब तहसीलदार, गुस्साई बोलीं- केवल पुरुषों को मिलेगी खाद। (फोटो: पत्रिका)

MP News: शहर में सटई रोड स्थित खाद वितरण केंद्र में बुधवार को खाद वितरण के दौरान बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब नायब तहसीलदार नीतू सिंघई ने एक युवती को थप्पड़ मार दिया। युवती गड़िया पटेल का आरोप है कि वह दो महीने से खाद लेने आ रही है, लेकिन उसे टोकन नहीं मिल रहा। जब उसने तहसीलदार से टोकन मांगा तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेंगे, केवल पुरुषों को दिए जाएंगे। दोबारा टोकन मांगने पर नायब तहसीलदार ने थप्पड़ मार दिया।

5 दिसंबर को है परीक्षा, खाद के चक्कर में नहीं कर पा रही पढा़ई

एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा गुडिय़ा पटेल ने बताया कि 5 दिसंबर को उसकी परीक्षा है, लेकिन पिछले एक महीने से खाद के लिए लाइन में लगने के कारण उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उसके अनुसार लगभग 250 महिलाएं रात 2 बजे से लाइन में खड़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिलती। उसने आरोप लगाया कि 15 ट्रक खाद मौजूद होने के बावजूद उसे ब्लैक में बेचा जा रहा है, और अधिकारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी की जा रही है।

नायब तहसीलदार ने कहा आरोप निराधार

वहीं नायब तहसीलदार नीतू सिंघई ने युवती के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि भीड़ अव्यवस्थित थी, लोग लाइन में नहीं लग रहे थे और अधिकारियों के साथ अभद्रता कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग दुपट्टा खींच रहे थे, कॉलर पकड़ रहे थे और करीब से वीडियो बनाकर उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे थे।

ये भी पढ़ें

41 साल की स्याह रात जब ‘मर गया था भोपाल’, वहां दिखी उम्मीदों से लबरेज जिंदगी
Patrika Special News
Bhopal Gas Tragedy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 01:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / खाद वितरण के दौरान जमकर बवाल, नायब तहसीलदार ने युवती को जड़ा थप्पड़- Video Viral

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

7 हजार से ज्यादा टीबी मरीज, 2500 नए केस, छतरपुर में टीबी रोकथाम अभियान पिछड़ा

tb
छतरपुर

देश में एआई साक्षरता का अभियान: युवा एआई फॉर ऑल से 1 करोड़ लोगों को मिलेगी मुफ्त ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र

ai
छतरपुर

एमपी के इस जिले में अवकाश पर पाबंदी, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Leaves of officers and employees cancelled in Chhatarpur district
छतरपुर

बुंदेलखंड की संस्कृति प्रकृति से ही प्रस्फुटित: पद्मश्री डॉ. अवध किशोर जड़िया

padm shri avadhkishore jadia
छतरपुर

बुंदेलखंड में अभियान ने रोकी रफ्तार, बीमारी को जड़ से खत्म करना अब भी चुनौती

water logging
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.