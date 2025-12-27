रीवा उप जेल अधीक्षक को छतरपुर जेल का प्रभार, दिलीप सिंह हटाए गए

सूत्रों का दावा है कि स्टाफ की कमी का लाभ उठाकर जेल के अंदर लंबरदारों का वर्चस्व बढ़ गया है। लॉकअप से लेकर बैरकों के भीतर तक गतिविधियों पर उन्हीं का प्रभाव नजर आता है। आए दिन कैदियों के बीच विवाद, गुटबाजी और टकराव की स्थिति बन रही है। आरोप है कि जेल प्रबंधन की मौन सहमति से लंबरदार बंदियों पर अवैध वसूली का दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि प्रतिबंधित सामग्री जेल के भीतर पहुंच रही है, जिसमें लंबरदारों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।