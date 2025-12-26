20 साल की सजा मिलने के दूसरे दिन जेल की छत से कूदकर पास्कों के आरोपी ने की आत्महत्या

जिला जेल अब विवादों के केंद्र में है, जहां प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 20 वर्षीय कैदी को पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के 24 घंटे बाद उसने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना यह सवाल खड़ा करती है कि इतनी कड़ी निगरानी वाले परिसर में कैदी कैसे छत पर चढ़ सका।सुरक्षा की कमी का एक और प्रमाण इसी सप्ताह सामने आया, जब एक कैदी ने दूसरे पर पत्थर से हमला कर दिया। घायल कैदी को ग्वालियर रेफर करना पड़ा। जेल कैंटीन से बीडी बंडल और गुटखा 250 रुपए में बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से जेल के अंदरखाने में चल रही भर्राशाही का खुलासा हुआ है।