26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

खजुराहो फूड पॉइजनिंग कांड: एफएसएल रिपोर्ट में मोनोक्रोटोफॉस की पुष्टि

रिपोर्ट में आटे में अत्यंत जहरीले कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस की पुष्टि हुई है। इसी आटे से बनी रोटियां खाने के बाद कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 26, 2025

gautam resort

खजुराहो फूड पॉइजनिंग कांड

खजुराहो के प्रसिद्ध गौतमा रिसोर्ट में हुए फूड पॉइजनिंग कांड को लेकर 16 दिन बाद सामने आई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट ने कई अहम खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में आटे में अत्यंत जहरीले कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस की पुष्टि हुई है। इसी आटे से बनी रोटियां खाने के बाद कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है।

पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर इसे एक हादसा बताते हुए होटल प्रबंधन की लापरवाही को कारण माना है। हालांकि, गंभीर जानमाल के नुकसान के बावजूद अब तक न तो धाराएं बढ़ाई गई हैं और न ही किसी ज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पुलिस की कार्रवाई और जांच की दिशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

आटे में कैसे पहुंचा जहरीला कीटनाशक?

पुलिस के अनुसार रिसोर्ट के स्टोर रूम में आटे की बोरियों के पास ही कीटनाशक का डिब्बा रखा था। आशंका जताई जा रही है कि उसी डिब्बे से कीटनाशक रिसकर आटे में मिल गया, जिससे भोजन जहरीला हो गया। स्टोर रूम में दो बोरियों में करीब 50 किलो आटा रखा था। 8 दिसंबर को दूसरी बोरी के आटे का उपयोग किया गया, उसी दिन कर्मचारियों ने भोजन किया और कुछ ही समय बाद 11 लोगों की हालत बिगड़ गई।बीमार कर्मचारियों को पहले छतरपुर और फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। शेष की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि बाकी बचे आटे की भी जांच जारी है।

हादसे की थ्योरी पर संदेह

इस मामले को लेकर जानकारों ने पुलिस के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मोनोक्रोटोफॉस की डिब्बी आमतौर पर छोटी होती है, ऐसे में केवल रिसाव से बड़ी मात्रा में आटे तक इसका पहुंचना संदिग्ध प्रतीत होता है। उनका मानना है कि घटना के अन्य संभावित कारणों की भी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके।

प्रतिबंधित कीटनाशक, फिर भी कैसे पहुंचा होटल तक?

मोनोक्रोटोफॉस एक ऑर्गेनोफॉस्फेट वर्ग का कीटनाशक है, जो बेहद जहरीला माना जाता है। कृषि विभाग के अनुसार इसके निर्माण पर प्रतिबंध है और बाजार में केवल पुराना स्टॉक ही उपलब्ध है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि प्रतिबंधित कीटनाशक होटल परिसर तक कैसे पहुंचा और उसका सुरक्षित भंडारण क्यों नहीं किया गया।

एडीएम कोर्ट में केस

फूड पॉइजनिंग कांड के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी जांच की। जांच में होटल की खाद्य सामग्री को असुरक्षित पाया गया, वहीं किचन में गंदगी और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ एडीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया है।

पुलिस का पक्ष

खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में आटे में कीटनाशक की पुष्टि हुई है और प्रथम दृष्टया मामला लापरवाही का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि विवेचना जारी है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उठते सवाल, जवाब का इंतजार

पांच कर्मचारियों की मौत के बावजूद अब तक गंभीर धाराओं का न लगना, किसी आरोपी की गिरफ्तारी न होना और घटना को महज हादसा बताना, इन सबने इस पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। पीड़ित परिवारों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे निष्पक्ष व गहन जांच की मांग कर रहे हैं। खजुराहो फूड पॉइजनिंग कांड अब केवल लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और जांच की पारदर्शिता पर भी एक बड़ा सवाल बन चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 10:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / खजुराहो फूड पॉइजनिंग कांड: एफएसएल रिपोर्ट में मोनोक्रोटोफॉस की पुष्टि

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 साल की सजा मिलने के दूसरे दिन जेल की छत से कूदकर पास्कों के आरोपी ने की आत्महत्या

kaidi
छतरपुर

MP की जेल का सनसनीखेज वीडियो! वर्दी की आड़ में कैदियों से चल रही वसूली, अधीक्षक ने की कार्रवाई

chhatarpur jail viral video extortion from prisoners gutkha bidi sold female guard suspended mp news
छतरपुर

सागर संभाग में पहली बार गैस से होगा देह संस्कार, छतरपुर को मिली आधुनिक और पर्यावरण संरक्षण की सौगात

shavdahgrah
छतरपुर

पंचायत विकास के लिए सागर संभाग को मिले 1206 करोड़, लेकिन 40 प्रतिशत से भी कम राशि हो सकी खर्च

jila panchayat
छतरपुर

बेपटरी यातायात: महोबा-नौगांव रोड पर पार्किंग और अतिक्रमण ने चौड़ीकरण को किया बेअसर

enchorchment
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.