खजुराहो फूड पॉइजनिंग कांड: एफएसएल रिपोर्ट में मोनोक्रोटोफॉस की पुष्टि

पुलिस के अनुसार रिसोर्ट के स्टोर रूम में आटे की बोरियों के पास ही कीटनाशक का डिब्बा रखा था। आशंका जताई जा रही है कि उसी डिब्बे से कीटनाशक रिसकर आटे में मिल गया, जिससे भोजन जहरीला हो गया। स्टोर रूम में दो बोरियों में करीब 50 किलो आटा रखा था। 8 दिसंबर को दूसरी बोरी के आटे का उपयोग किया गया, उसी दिन कर्मचारियों ने भोजन किया और कुछ ही समय बाद 11 लोगों की हालत बिगड़ गई।बीमार कर्मचारियों को पहले छतरपुर और फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। शेष की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि बाकी बचे आटे की भी जांच जारी है।