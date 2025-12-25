सागर संभाग में पहली बार गैस से होगा देह संस्कार, छतरपुर को मिली आधुनिक और पर्यावरण संरक्षण की सौगात

लोकार्पण अवसर पर विधायक ललिता यादव ने कहा कि गैस शवदाह गृह की शुरुआत छतरपुर के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। पारंपरिक लकड़ी आधारित दाह संस्कार जहां वनों की कटाई और वायु प्रदूषण का कारण बनता है, वहीं गैस शवदाह गृह इस समस्या का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। यह सुविधा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को सम्मानजनक और सुव्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।