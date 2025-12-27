जांच अधूरी, भुगतान लंबित फिर भी वैद्य को दे दिया उप संचालक कृषि का प्रभार

जिले में कृषि विभाग में लगातार हो रहे घोटाले और अनियमितताओं के बीच विवादित अधिकारी डॉ. कबीर कृष्ण वैद्य को फिर से तीन अहम पदों का प्रभार सौंपा गया है। कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव (छतरपुर) के प्राचार्य के पद के साथ-साथ उन्हें प्रभारी उप संचालक कृषि और परियोजना संचालक आत्मा का जिम्मा भी दिया गया है। डॉ. वैद्य को केवल तीन माह पहले ही सितंबर में डीडीए और परियोजना संचालक आत्मा के पद से हटाया गया था। उन्हें बीज और खाद वितरण में गड़बड़ी और फाइलों को दबाने जैसे आरोपों में संलिप्त बताया गया था। अब फिर से उन्हें पद सौंपे जाने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं।