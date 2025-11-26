VIT यूनिवर्सिटी में आगजनी और हंगामा, अब भी धूं-धूंकर जल रही बस

MP VIT University: इंदौर-भोपाल हाईवे पर सीहोर जिले के आष्टा स्थित वीआईटी युनिवर्सिटी(VIT University) में मंगलवार रात हालात अचानक बेकाबू हो गए। करीब 4000 स्टूडेंट्स ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और कैंपस की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और परिसर में अफरा-तफरी मची रही। युनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर हुए इस विरोध प्रदर्शन की आग बुधवार को भी जारी है। रात में बस में आग लगाई गई थीा जो अब भी धूं धूंकर जल रही है।