सीहोर

VIT यूनिवर्सिटी में आगजनी और हंगामा, अब भी धूं-धूंकर जल रही बस

MP VIT University: इंदौर-भोपाल हाईवे पर सीहोर जिले के आष्टा स्थित वीआईटी युनिवर्सिटी(VIT University) में मंगलवार रात हालात अचानक बेकाबू हो गए। करीब 4000 स्टूडेंट्स ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और कैंपस की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया।

Google source verification

सीहोर

image

Avantika Pandey

Nov 26, 2025

VIT University

VIT यूनिवर्सिटी में रात में लगाई गई थी बस में आग, अब भी धूं धूंकर जल रही यूनिवर्सिटी की बस।

MP VIT University: इंदौर-भोपाल हाईवे पर सीहोर जिले के आष्टा स्थित वीआईटी युनिवर्सिटी(VIT University) में मंगलवार रात हालात अचानक बेकाबू हो गए। करीब 4000 स्टूडेंट्स ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और कैंपस की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और परिसर में अफरा-तफरी मची रही। युनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर हुए इस विरोध प्रदर्शन की आग बुधवार को भी जारी है। रात में बस में आग लगाई गई थीा जो अब भी धूं धूंकर जल रही है।

देखें वीडियो

ये थी हंगामे की वजह

VIT यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि भोजन और पानी की गुणवत्ता सहित अन्य समस्याओं को लेकर यह विरोध दर्ज किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आष्टा, एसडीओपी आष्टा, तथा आष्टा, जावर, पार्वती, कोतवाली सहित अन्य थानों से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मुद्दे सुने गए हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है।

जलाया प्रबंधन का पुतला

VIT यूनिवर्सिटी में रात में लगाई गई थी बस में आग

रात में हुआ मारपीट-हंगामा

ये भी पढ़ें

VIT यूनिवर्सिटी कैंपस बना जंग का मैदान, 4000 स्टूडेंट्स ने जला दीं गाड़ियां, चांसलर के बंगले पर किया हमला
सीहोर
MP News VIT University Turn into a battleground

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / VIT यूनिवर्सिटी में आगजनी और हंगामा, अब भी धूं-धूंकर जल रही बस

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

