Bageshwar Dham में बनेंगी 300 जोड़ियां, ‘भव्य सामूहिक विवाह’ के लिए जानें कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

बागेश्वर धाम में इस साल 300 जोड़ियां बनेंगी। 300 मंडप एक लाइन बनाए जाएंगे। दूल्हा-दुल्हन (Bageshwar Dham Samuhik Vivah) के लिए विशेष आराम केंद्र सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट टीम, हजारों श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए अलग से रूट मैपिंग की तैयारी की जा रही है। वहीं आयोजक दावा कर रहे हैं कि इस विवाह सम्मेलन में किसी भी बेटी को दहेज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी परिवार से एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यानी ये विवाह पूरी तरह से खर्च मुक्त और दहेज मुक्त होगा।