Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

Bageshwar Dham में बनेंगी 300 जोड़ियां, ‘भव्य सामूहिक विवाह’ के लिए जानें कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

Bageshwar Dham Samuhik Vivah: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में होगा भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन, जो परिवार पूरी करेंगे शर्त उनकी बेटियों को ही मिलेगा मौका, जानें क्या है वो शर्त, कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन और पढ़ें वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं...

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 26, 2025

Bageshwar Dham Samuhik Vivah Kanya Vivah

Bageshwar Dham Samuhik Vivah Kanya Vivah(फोटो: सोशल मीडिया)

Bageshwar Dham Samuhik Vivah: बागेश्वर धाम में इस बार होने वाला सामूहिक विवाह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन बेटियों के लिए जीवन बदल देने वाला अवसर है, जिनके परिवार आर्थिक कारणों से उनका विवाह नहीं कर पा रहे थे। बागेश्वर धाम की ओर से 15 फरवरी को होने वाले आयोजन में 300 बेटियों की विदाई कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह संख्या इस क्षेत्र में होने वाले किसी भी धार्मिक-सामाजिक विवाह कार्यक्रम की तुलना में सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है।

इस बार क्यों खास है बागेश्वर धाम का ये आयोजन

इस बार बागेश्वर धाम में आयोजित होने जा रहा ये आयोजन खास माना जा रहा है। दरअसल इस सामूहिक विवाह (Bageshwar Dham Samuhik Vivah) के इस आयोजन को 'सेवा महोत्सव' का रूप दिया गया है। वहीं धाम की टीम इसे जीवन परिवर्तन का उत्सव कह रही है।

ये रहेगा खास

-1- कन्याओं की जरूरत का पूरा सेट
-2- वर-वधू परिवारों का सम्मान
-3- घर-घर जाकर पात्रता की जांच की जाएगी
-4- सुरक्षा, भोजन, आवास की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

इस दिन से शुरू होगा पंजीयन

सामूहिक विवाह आयोजन (Bageshwar Dham Samuhik Vivah) में वर-वधू के पंजीयन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगी। पंजीयन का यह कार्य केवल डिजिटल नहीं होगा, बल्कि फिजिकल मोड में भी किया जाएगा।

-1- ऑनलाइन या ऑफलाइन कराना होगा रजिस्ट्रेशन

आवेदन के लिए बागेश्वर धाम की ओर से जारी फॉर्म को भरना होगा। आप इसे ऑनलाइन या ऑफ लाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं।

-2- ये दस्तावेज जरूरी

फॉर्म के साथ आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, परिवार की आर्थिक स्थिति का विवरण, विवाह के लिए सहमति का एक पत्र भी संलग्न करना होगा।

-3- फॉर्म की सत्यापन प्रक्रिया

यह इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अलग हिस्सा है। इसके तहत बागेश्वर धाम की विशेष टीम प्रत्येक आवेदिका और आवेदक के घर-घर जाकर पात्रता की जांच करेगी। इसके तहत

-परिवार की आर्थिक स्थिति

-वास्तविक जरूरत

-पारिवारिक सहमति

-सामाजिक परिस्थिति का सत्यापन किया जाएगा।

ये शर्त पूरी करने वाली बेटियों का ही होगा ब्याह

इस सामूहिक विवाह में उन्हीं बेटियों की शादी होगी,जो बागेश्वरधाम की ओर से जारी शर्त की सही मायनों में पात्र होंगी। इस शर्त के मुताबिक बागेश्वर धाम सामूहिक विवाह आयोजन में उन्हीं बेटियों की शादी की अनुमति मिलेगी जो वास्तव में इस विवाह सहायता की जरूरतमंद होंगी। आयोजन की यही बात इस सामूहिक विवाह योजना को अन्य से अलग बनाती है।

300 बेटियों की होगी शादी, तैयारियां जोरों पर

बागेश्वर धाम में इस साल 300 जोड़ियां बनेंगी। 300 मंडप एक लाइन बनाए जाएंगे। दूल्हा-दुल्हन (Bageshwar Dham Samuhik Vivah) के लिए विशेष आराम केंद्र सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट टीम, हजारों श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए अलग से रूट मैपिंग की तैयारी की जा रही है। वहीं आयोजक दावा कर रहे हैं कि इस विवाह सम्मेलन में किसी भी बेटी को दहेज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी परिवार से एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यानी ये विवाह पूरी तरह से खर्च मुक्त और दहेज मुक्त होगा।

कुल मिलाकर इस बार बागेश्वर धाम(छतरपुर) में आयोजित ये सामूहिक विवाह आयोजन धार्मिक आयोजन में पारदर्शिता का अनोखआ मॉडल बनाने की तैयारी है। वहीं ग्रामीण-गरीब परिवारों के लिए जीवन बदलने का सुनहरा अवसर भी।

ये भी पढ़ें

VIT यूनिवर्सिटी हंगामा, ‘स्टूडेंट्स की मौत’ पर बड़ा खुलासा, रजिस्ट्रार ने दिया अपडेट
सीहोर
VIT University uproar Registrar statement on three students death last month

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / Bageshwar Dham में बनेंगी 300 जोड़ियां, ‘भव्य सामूहिक विवाह’ के लिए जानें कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: छतरपुर जिले से 250 यात्री 22 दिसंबर को रामेश्वर-मदुरई यात्रा पर रवाना होंगे

thirh darshan
छतरपुर

हरपालपुर रैक प्वाइंट अस्थाई रूप से बंद: गुड्स लोडिंग ठप, पीडीएस आपूर्ति से लेकर किसानों और मजदूरों तक संकट गहराया

rack point
छतरपुर

पीएम आवास की धीमी चाल : 4210 में से महज 30 को मंजूरी, चार डीपीआर में 311 लोगों ने नहीं बनाए घर

muncipality
छतरपुर

मेडिकल कॉलेज के डीन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, मार्च में निर्माण और अप्रेल में संचालन शुरू करने की योजना

inspections
छतरपुर

बच्चों के सुनहरे भविष्य को गढ़ रहे विवि के प्रोफेसर, निःशुल्क दे रहे प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग

class
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.