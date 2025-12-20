20 दिसंबर 2025,

शनिवार

छतरपुर

एमपी में कबड्डी खेलते-खेलते खिलाड़ी करने लगे ‘कुश्ती’, जमकर चले लात-घूंसे

mp news: सांसद खेल महोत्सव में हो रहे कबड्डी मैच के दौरान विवाद, आपस में भिड़े खिलाड़ी, एक दूसरे को पीटा और कुर्सियां फेंकी।

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Dec 20, 2025

CHHATARPUR

fight broke out between the players during the kabaddi match

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में सांसद खेल महोत्सव के दौरान चल रहे कबड्डी मैच में खिलाड़ियों के बीच लड़ाई हो गई और कबड्डी की जगह खिलाड़ी कुश्ती करने लगे। विवाद के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर मारपीट की। इस दौरान आयोजन स्थल पर रखी कुर्सियां भी फेंकी गईं जिससे आयोजन स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। कुछ देर बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला और विवाद कर रहे खिलाड़ियों को अलग कर स्थिति नियंत्रित की।

कबड्डी मैच के दौरान विवाद

छतरपुर जिले के चंदला में सांसद खेल महोत्सव के दौरान कबड्डी मैच का आयोजन किया जा रहा था। चंदला मंडल और गौरिहार मंडल की टीमों के कबड्डी मैच खेला जा रहा था और इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच विवाद हो गया। बातचीत और तू-तू मैं-मैं से शुरु हुआ विवाद जल्द ही मारपीट में तब्दील हो गया और कबड्डी की जगह कुश्ती होने लगी। खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और कुर्सियां फेंकने लगे। कबड्डी मैच के दौरान हुई मारपीट की इस घटना से आयोजन स्थल पर हंगामा मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस ने संभाली स्थिति

कबड्डी खिलाड़ियों के बीच हो रही मारपीट के कारण आयोजन स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला और मारपीट कर रहे खिलाड़ियों को अलग-अलग कर स्थिति नियंत्रित की। विवाद किस बात को लेकर फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मोर्चा संभालने के कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो गई और आयोजन फिर से शुरु हुआ। बता दें कि चंदला जहां सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया गया है वो सांसद बीडी शर्मा के लोकसभा क्षेत्र में आता है और राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार चंदला विधानसभा से विधायक हैं। कबड्डी खिलाड़ियों के बीच मैच के दौरान हुई मारपीट का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में बनाएं हैं जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

Published on:

20 Dec 2025 09:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में कबड्डी खेलते-खेलते खिलाड़ी करने लगे ‘कुश्ती’, जमकर चले लात-घूंसे

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

