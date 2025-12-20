एमपी में कबड्डी खेलते-खेलते खिलाड़ी करने लगे ‘कुश्ती’, जमकर चले लात-घूंसे

कबड्डी खिलाड़ियों के बीच हो रही मारपीट के कारण आयोजन स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला और मारपीट कर रहे खिलाड़ियों को अलग-अलग कर स्थिति नियंत्रित की। विवाद किस बात को लेकर फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मोर्चा संभालने के कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो गई और आयोजन फिर से शुरु हुआ। बता दें कि चंदला जहां सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया गया है वो सांसद बीडी शर्मा के लोकसभा क्षेत्र में आता है और राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार चंदला विधानसभा से विधायक हैं। कबड्डी खिलाड़ियों के बीच मैच के दौरान हुई मारपीट का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में बनाएं हैं जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।