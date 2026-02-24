24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

पालतू गाय लावारिस छोड़ी तो लगेगा 1000 का जुर्माना, घर के बाहर कचरा फेंकने पर 500 की कटेगी रसीद

नगर पालिका के सफाई निरीक्षकों और विशेष दस्तों को शहर में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह टीमें सुबह और शाम के वक्त प्रमुख चौराहों, हाइवे और रिहायशी इलाकों का निरीक्षण करेंगी।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Feb 24, 2026

kachra

सडक़ किनारे कचरा व आवारा मवेशियों की समस्या

सीएमओ ने जारी किए आदेश, कचरा गाडि़यों की मॉनिटरिंग भी बढ़ाई

शहर की सडक़ों को आवारा पशुओं के आतंक और कचरों के जगह-जगह ढेर से मुक्ति दिलाने नगर पालिका प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। आए दिन सड़कों पर होने वाले हादसों और गंदगी की समस्या को देखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) माधुरी शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। अब यदि कोई पशुपालक अपने निजी लाभ के लिए दूध निकालने के बाद गायों को सडक़ पर लावारिस छोड़ता है, तो उसकी जेब पर भारी चोट पड़ेगी।

एप से कचरा वाहनों की निगरानी

इसके साथ ही एप के जरिए कचरा वाहनों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ताकि कचरा शहर में नजर न आएं। एप में पंजीकृत शहरवासियों को कचरा वाहनों की लोकेशन अपडेट मिलती है। जिससे उन्हें कचरा गाड़ी आने का सटीक समय पता चलेगा। साथ ही जीपीएस ट्रैकिंग से वाहन चालक कचरा गाड़ी रोजाना वार्डों में जाना जरूरी हो गया है। साथ ही कचरा वाहनों के संचालन के लिए खराब गाडि़यों में सुधार कराया जा रहा है।

जुर्माने की दरें तय

पशुपालकों पर कार्रवाई- यदि कोई पालतू गाय या अन्य पशु सडक़ पर घूमता हुआ पाया जाता है, तो संबंधित मालिक को तत्काल 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

कचरा फेंकने वालों पर नजर- जो लोग अपने घरों का कूड़ा सडक़ों पर या खुले स्थानों पर फेंकते हैं, उन पर 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी।

मवेशियों की सुरक्षा, सडक़ हादसों को रोकने महत्वपूर्ण

नगर पालिका का यह कड़ा रुख केवल राजस्व वसूलने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में शहर के मुख्य मार्गों और नेशनल हाइवे पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। हाइवे अथॉरिटी द्वारा की गई बैरिकेडिंग को दरकिनार कर पशु बीच सडक़ पर बैठते हैं, जिससे वाहन टकराने की घटनाएं रोज की बात हो गई हैं। इसके साथ ही, सडकों पर फेंका गया कचरा और विशेष रूप से पॉलिथीन खाने से कई गायों की असमय मृत्यु हो रही है। प्रशासन का मानना है कि जब तक पशुपालकों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक इन मौतों और हादसों को रोकना नामुमकिन है।

मैदानी अमला रहेगा सक्रिय, गश्त के लिए बनी टीमें

सीएमओ माधुरी शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह केवल कागजी आदेश नहीं है। नगर पालिका के सफाई निरीक्षकों और विशेष दस्तों को शहर में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह टीमें सुबह और शाम के वक्त प्रमुख चौराहों, हाइवे और रिहायशी इलाकों का निरीक्षण करेंगी। यदि किसी सडक़ पर पालतू पशु मिले, तो उनके मालिकों के खिलाफ मौके पर ही रसीद काटी जाएगी।

सीएमओ की अपील- सहयोग करें, दंड से बचें

सीएमओ ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि शहर को सुंदर और सुरक्षित बनाना केवल प्रशासन का दायित्व नहीं है। उन्होंने कहा पशुपालक अपने पशुओं को खूंटे से बांधकर रखें और उन्हें चारा-पानी घर पर ही उपलब्ध कराएं। कचरा हमेशा कचरा संग्रहण वाहन (डोर-टू-डोर गाड़ी) में ही डालें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब किसी भी प्रकार की सिफारिश या नरमी नहीं बरती जाएगी, क्योंकि शहर की सुरक्षा और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 10:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / पालतू गाय लावारिस छोड़ी तो लगेगा 1000 का जुर्माना, घर के बाहर कचरा फेंकने पर 500 की कटेगी रसीद

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

32.50 करोड़ का हाईटेक अस्पताल तैयार,रेफर की झंझट से मिलेगी मुक्ति

critical care unit
छतरपुर

एमपी में फिर हुआ बड़ा प्रशास​निक फेरबदल, छतरपुर एसडीएम को हटाया, कई अधिकारी इधर से उधर

Chhatarpur SDM removed in major administrative reshuffle in MP
छतरपुर

छतरपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से मिलेगी मुक्ति, नगरपालिका स्थापित करेगी एबीसी सेंटर, टेंडर प्रक्रिया शुरू

vacination
छतरपुर

वोटर लिस्ट से गायब हुए 72 हजार नाम, 2003 के दस्तावेज न दे पाने वाले 2 हजार लोगों के वोटिंग अधिकार छिने

nirvachan
छतरपुर

छतरपुर में नियमों को ठेंगा दिखा रहा साहब का वीआईपी कल्चर, जिले में एक भी अफसर के पास नहीं बत्ती-हूटर की अनुमति

flash light
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.