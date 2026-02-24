पालतू गाय लावारिस छोड़ी तो लगेगा 1000 का जुर्माना, घर के बाहर कचरा फेंकने पर 500 की कटेगी रसीद

नगर पालिका का यह कड़ा रुख केवल राजस्व वसूलने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में शहर के मुख्य मार्गों और नेशनल हाइवे पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। हाइवे अथॉरिटी द्वारा की गई बैरिकेडिंग को दरकिनार कर पशु बीच सडक़ पर बैठते हैं, जिससे वाहन टकराने की घटनाएं रोज की बात हो गई हैं। इसके साथ ही, सडकों पर फेंका गया कचरा और विशेष रूप से पॉलिथीन खाने से कई गायों की असमय मृत्यु हो रही है। प्रशासन का मानना है कि जब तक पशुपालकों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक इन मौतों और हादसों को रोकना नामुमकिन है।