छतरपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से मिलेगी मुक्ति, नगरपालिका स्थापित करेगी एबीसी सेंटर, टेंडर प्रक्रिया शुरू

इस बार नगरपालिका केवल नसबंदी तक ही सीमित नहीं है। योजना के अनुसार, एक आधुनिक आश्रय स्थल भी बनाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि नसबंदी के बावजूद कुछ कुत्ते स्वभाव से अत्यधिक हिंसक बने रहते हैं और राहगीरों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा पैदा करते हैं। ऐसे खतरनाक श्रेणी के कुत्तों को चिह्नित कर इस आश्रय स्थल में रखा जाएगा। यहां पशु चिकित्सकों की निगरानी में उनका उचित इलाज होगा और उनके व्यवहार को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि वे समाज के लिए खतरा न रहें।