रैक आने के बाद भी नहीं मिल रही राहत, वितरण में हो रहीं अनियमितताओं से किसानों में आक्रोश

छतरपुर. किसानों को यूरिया खाद का वितरण सही ढंग से न होने से किसान परेशान हैं। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध न होने से जिले भर में किसान आक्रोशित होने लगे हैं। इसके लिए किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रशासन से खाद मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। बीते तीन दिन से जिला मुख्यालय में सटई रोड पर किसानों ने प्रदर्शन किया। रविवार को 2635 मीट्रिक टन यूरिया की रैक आने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाया है और वे परेशान हो रहे हैं।